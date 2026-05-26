Girona celebra la segona edició de la festa "Posa’t la Gorra!" per sensibilitzar sobre el càncer infantil
Famílies, infants i entitats es reuniran el 14 de juny a la plaça Salvador Espriu per a una matinal solidària amb actuacions i tallers
La plaça Salvador Espriu de Girona acollirà el pròxim diumenge 14 de juny la segona edició de la festa del “Posa’t la Gorra!”, impulsada per l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC). La jornada, que es farà de 10.30 a 13.30 hores, reunirà famílies, infants i entitats del territori en una matinal lúdica i solidària amb un doble objectiu: sensibilitzar sobre el càncer infantil i juvenil i recaptar fons per mantenir els serveis que l’entitat ofereix gratuïtament a les famílies.
La festa estarà presentada per Sergi Carbonell i arrencarà amb l’actuació dels GraLlers de la Colla Gegantera. Durant el matí també hi haurà l’espectacle de clown de La Bleda, una actuació de ball de l’Escola Maribel Bover i un concert familiar de Jordi Tonietti. Un dels moments centrals serà la lectura del manifest a càrrec de la família Pau Terricabras, en un acte pensat per donar visibilitat a la realitat que viuen moltes famílies.
Al llarg de la jornada s’han programat també diversos tallers i activitats familiars, com pintacares, tattoos, jocs de fusta amb Salsa Jove, propostes del Grup Retall, JUDO Palau i un espai per pintar Xuklis. A més, es faran dos sortejos solidaris amb la col·laboració de Magma i Kaotik World.
La gorra d’aquesta 25a edició de la campanya ha estat dissenyada per l’artista Joan Turu. Es pot aconseguir a canvi d’un donatiu de 8 euros a través del web d’AFANOC, a la seva seu de Girona o el mateix dia de la festa. L’associació acompanya les famílies des del diagnòstic i al llarg de tot el procés de la malaltia, tant als hospitals com a la Casa dels Xuklis i des de les seves seus territorials.
