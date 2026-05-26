Girona celebra la segona edició de la festa "Posa’t la Gorra!" per sensibilitzar sobre el càncer infantil

Famílies, infants i entitats es reuniran el 14 de juny a la plaça Salvador Espriu per a una matinal solidària amb actuacions i tallers

Una imatge de la primera edició, celebrada el passat novembre. / David Aparicio

Redacció

Girona

La plaça Salvador Espriu de Girona acollirà el pròxim diumenge 14 de juny la segona edició de la festa del “Posa’t la Gorra!”, impulsada per l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC). La jornada, que es farà de 10.30 a 13.30 hores, reunirà famílies, infants i entitats del territori en una matinal lúdica i solidària amb un doble objectiu: sensibilitzar sobre el càncer infantil i juvenil i recaptar fons per mantenir els serveis que l’entitat ofereix gratuïtament a les famílies.

La festa estarà presentada per Sergi Carbonell i arrencarà amb l’actuació dels GraLlers de la Colla Gegantera. Durant el matí també hi haurà l’espectacle de clown de La Bleda, una actuació de ball de l’Escola Maribel Bover i un concert familiar de Jordi Tonietti. Un dels moments centrals serà la lectura del manifest a càrrec de la família Pau Terricabras, en un acte pensat per donar visibilitat a la realitat que viuen moltes famílies.

Al llarg de la jornada s’han programat també diversos tallers i activitats familiars, com pintacares, tattoos, jocs de fusta amb Salsa Jove, propostes del Grup Retall, JUDO Palau i un espai per pintar Xuklis. A més, es faran dos sortejos solidaris amb la col·laboració de Magma i Kaotik World.

La gorra d’aquesta 25a edició de la campanya ha estat dissenyada per l’artista Joan Turu. Es pot aconseguir a canvi d’un donatiu de 8 euros a través del web d’AFANOC, a la seva seu de Girona o el mateix dia de la festa. L’associació acompanya les famílies des del diagnòstic i al llarg de tot el procés de la malaltia, tant als hospitals com a la Casa dels Xuklis i des de les seves seus territorials.

