Girona destina 17.781 euros a un pla estratègic per millorar el barri de Pont Major
L'Ajuntament busca un document estratègic de consens pel barri que faciliti la inclusió social, l'accés a serveis i la millora de la qualitat de vida veïnal
L’Ajuntament de Girona vol disposar d’un nou full de ruta per orientar les futures millores a Pont Major, un dels barris inclosos en els programes públics que busquen reduir desigualtats urbanes i socials a la ciutat. El consistori ha tret a licitació un contracte menor per encarregar la redacció del Pla Estratègic de Regeneració Urbana del barri, una eina que ha de servir per diagnosticar la situació actual i definir possibles actuacions a curt, mitjà i llarg termini.
L’encàrrec s’emmarca en el projecte Treball als Barris 2025, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i té un preu de sortida de 17.781,75 euros. El contracte preveu 420 hores de feina i s’haurà d’executar fins al 31 de desembre de 2026. Segons el plec, l’objectiu és disposar d’un “document estratègic de consens” que permeti plantejar noves formes d’inclusió social, facilitar l’accés als serveis, generar oportunitats per al veïnat, millorar la qualitat de vida i promoure la participació ciutadana.
El document situa Pont Major dins les agrupacions censals de Girona amb un Índex Socioeconòmic Territorial baix o molt baix. En concret, el pla d’execució anual de Treball als Barris 2025 inclou Girona 2 (Font de la Pólvora i Vila-roja), Girona 6 (Eixample Sud-oest, Sant Narcís i Mas Xirgu), Girona 8 (Pedret i Pont Major) i Girona 10 (Santa Eugènia i Can Gibert del Pla).
Pont Major està dins les agrupacions censals de Girona amb un Índex Socioeconòmic Territorial baix o molt baix
La diagnosi
La diagnosi haurà d’analitzar Pont Major des de quatre àmbits: urbanístic, social, econòmic i ambiental. Això inclou l’estat dels edificis, els espais públics, la mobilitat, les infraestructures, el nivell de renda, la presència de col·lectius vulnerables, la percepció de seguretat, el comerç local, l’ocupació, la qualitat de l’aire, el soroll, els residus i els espais verds.
El nou pla estratègic que ara es vol encarregar haurà de concretar línies d’actuació en àmbits com la millora de places, carrers i zones degradades; la creació de nous serveis i equipaments; la dinamització del comerç local; el suport a iniciatives emprenedores; la cohesió social i la sostenibilitat ambiental. El plec apunta, entre altres objectius, la voluntat de “reduir la segregació urbana” i d’integrar millor el barri amb la resta de la ciutat per evitar “barreres socials i físiques”.
Un altre element central serà la participació ciutadana. El procés haurà d’incloure tallers, dinàmiques de grup, entrevistes o enquestes. La finalitat és que veïnat, entitats, agents econòmics i administracions participin en el disseny i la priorització de les futures actuacions. El contracte que ara es licita, així, no comporta l’execució directa d’obres ni inversions concretes. Servirà per definir mancances, prioritats, actuacions, calendari, recursos necessaris i possibles vies de finançament, en un moment en què Pont Major ja és al centre d’un dels principals projectes de transformació urbana i social previstos a Girona els pròxims anys.
Pla de Barris
Aquest treball arriba en paral·lel al Pla de Barris, un projecte de transformació més ampli que preveu una inversió de gairebé de 25 milions d’euros. La proposta planteja una quinzena d’actuacions, entre les quals hi ha la rehabilitació d’edificis i habitatges, la creació d’un nou equipament comunitari, un eix verd al carrer del Portlligat, un nou pulmó verd per al barri i accions comunitàries per fomentar la convivència.
El conjunt d’actuacions del Pla de Barris està pressupostat en 24,9 milions d’euros. La previsió és que la Generalitat n’assumeixi 12,4 milions, el consistori 8,8 milions i que els 3,7 milions restants arribin a través d’altres subvencions, el Pla Estatal d’Habitatge o aportacions privades.
