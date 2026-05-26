Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
La parcel·la de sorra amb 200 places gratuïtes esdevindrà base logística per a un rodatge desconegut entre el 28 de maig i el 14 de juny
Una de les grans bosses d'aparcament gratuït a l'entrada nord de Girona quedarà tancada durant més de dues setmanes. Es tracta de la parcel·la de sorra que hi ha al camí de la Font de l'Abat, a davant el König de Fontajau, i que disposa d'unes 200 places. Segons consta a la web de l'Ajuntament, estarà tancat "totalment" entre el 28 de maig i el 14 de juny "per motius tècnics i logístics derivats d’una producció audiovisual autoritzada".
L'aparcament és molt utilitzat per les persones de fora de la ciutat que venen a treballar a Girona i, pràcticament, s'omple els dies laborables. En aquest solar s'hi podria traslladar l'Arxiu Històric després d'uns estudis encarregats per l'Ajuntament. El circ de les Fires també s'ha instal·lat en aquest solar en algunes ocasions i, antigament, hi havia facultats de la Universitat de Girona en barracons.
Durant aquestes setmanes l'aparcament funcionarà com a base logística d'aquesta producció per camions, caravanes, vestuari, càtering, vehicles d’equip, material tècnic, espai d’espera o altres. És a dir, tot apunta que no s'hi faran les gravacions. De fet, fonts municipals apunten que en els pròxims dies es preveuen comunicar totes les afectacions del rodatge, amb les quals es podrà veure en quines localitzacions es durà a terme.
El rodatge
El que encara no ha transcendit és quina producció audiovisual es rodarà les pròximes setmanes a Girona. Tot apunta que no es tracta de la pel·lícula d'acció real de Disney Enredados, ja que està previst que les gravacions a la ciutat comencin el juliol.
El 30 i 31 de maig el grup originari de Girona MorphiuM va anunciar la gravació d'un nou videoclip. Fa uns dies va comunicar que estava buscant actors, actrius i extres per fer el rodatge en horari nocturn. Tanmateix, el tancament de més de dues setmanes de l'aparcament pràcticament descarta aquesta opció, ja que s'allarga massa per una producció d'aquestes característiques.
Per tant, podria ser una producció que encara no s'ha identificat públicament o bé el rodatge de la nova pel·lícula del gironí Isaki Lacuesta, El fons de l'estany. Fa uns mesos, la Girona Film Office va publicar un càsting de nois catalans caucàsics d'entre tretze i quinze anys. També hi ha convocatòries per a nens bessons idèntics d'entre set i deu anys per aquesta mateixa pel·lícula i que fossin de les comarques del Gironès o del Pla de l'Estany. La raó és que la nova pel·lícula de Lacuesta, produïda per J. A. Bayona, Sandra Hermida i Belén Atienza, estarà ambientada en la Banyoles dels anys vuitanta.
