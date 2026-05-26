L'Ajuntament de Girona neteja l'entorn de l'antiga fàbrica Simon abans del desallotjament
Una vegada es completi el desallotjament de la nau, la Generalitat haurà d'assumir la reforma de l'edifici per convertir-lo en el nou institut Comtessa Ermessenda
L'Ajuntament de Girona ha netejat aquesta setmana l'espai exterior de l'antiga fàbrica Simon, una nau que es troba en procés de desallotjament de les persones que ocupen les instal·lacions de forma il·legal. En concret, l'espai on ha actuat el consistori és un dels laterals de l'immoble que passarà a ser un carrer i una zona verda quan s'hagin fet totes les obres per convertir l'edifici en el nou institut Comtessa Ermessenda. Era un punt on s'havien acumulat una gran quantitat de deixalles. Aquesta part s'ha tancat amb una cinta de plàstic.
El consistori va explicar la setmana passada que preveia demanar una autorització judicial en cas que les persones que ocupen l'antiga Simon no l'hagin abandonat. Tot això, perquè no es va poder notificar tothom i es va haver de publicar al BOE. L'Ajuntament calcula que per rebre el permís hauran de passar entre tres i cinc setmanes. Serà llavors quan es podrà desallotjar la nau i l'Ajuntament podrà fer entrega de l'espai a la Generalitat, que és qui s'ha d'encarregar de construir el futur institut. En tot cas, entre la redacció del projecte i les reformes es preveu que tot el procés s'allargui durant almenys dos anys.
Per tant, i tot i que l'Ajuntament neteja ara aquesta part del lateral de la nau, haurà de ser l'ens autonòmic l'encarregat de fer totes les altres actuacions més enllà de reformar la nau perquè sigui un centre educatiu. Una de les primeres accions hauria de ser tapiar l'immoble perquè no hi tornin a entrar de forma il·legal. En paral·lel, s'haurà de netejar tot l'interior de l'espai, que amb el temps ha anat acumulant gran quantitat de brossa, també per les persones que l'ocupen. També haurà d'extreure l'aigua concentrada al soterrani de la nau. Aquesta part de les instal·lacions està permanentment inundada perquè els baixants que provenen de la coberta estan trencats i l'aigua de la pluja s'ha anat acumulant amb el pas dels anys.
Ocupes
Ara per ara, es desconeix si encara hi ha ocupes a aquesta nau ubicada al número 142-144 del carrer Barcelona. Segons va explicar el tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, la Policia Municipal i Serveis Socials havien d'anar a l'antiga fàbrica per fer "un informe" i valorar els casos de "vulnerabilitat". En cas que encara hi hagi ocupants, es continuaran fent visites periòdiques mentre no arriba l'autorització judicial.
El març ja es va aprovar iniciar el procés per recuperar l'edifici i, en aquell moment, es van identificar 25 persones sense llar, malgrat que tot apuntava que no es va poder notificar tothom. El Sindicat d'Habitatge va assegurar fa unes setmanes que a la nau s'hi havien arribat a concentrar una vuitantena de persones. Arran dels incendis de les últimes setmanes la xifra hauria disminuït, però no se sap el número actual.
La presència d'ocupes a l'antiga fàbrica Simon també ha provocat queixes veïnals. Els residents de la zona han assegurat amb més d'una ocasió que les instal·lacions eren insalubres i insegures. A això, s'hi han de sumar els diferents incendis que hi ha hagut, algun, fins i tot, ha acabat amb persones ferides, i diferents intervencions policials per robatoris.
