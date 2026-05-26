L'Ajuntament de Girona presenta un llibre sobre el proveïment alimentari de la ciutat des de l'edat mitjana fins avui

El llibre "De la terra al plat. Omplir el cistell i proveir la ciutat de Girona" repassa la gestió pública i privada del proveïment alimentari a Girona, considerant els canvis urbans i els reptes de cada època

La presentació del llibre.

L’Ajuntament de Girona va presentar aquest dilluns al vespre el llibre De la terra al plat. Omplir el cistell i proveir la ciutat de Girona, una publicació que recull les sessions de la vintena edició de les “Conferències a l’Arxiu Municipal”, celebrades entre el 10 d’abril i el 5 de juny del 2025.

El volum se centra en el proveïment alimentari de la ciutat i repassa com s’ha gestionat la distribució d’aliments a Girona des de l’edat mitjana fins avui. El llibre analitza tant la gestió pública com la iniciativa privada, i posa el focus en els canvis urbans, els equipaments i els reptes propis de cada època.

En el pròleg, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, destaca que “el proveïment d’aliments a Girona, com a totes les ciutats, ha anat associat a transformacions de l’urbanisme, creixement demogràfic, protestes socials i polítiques de salut pública”. També remarca que, avui, la distribució alimentària i la restauració són “sectors econòmics de primer ordre”, mentre que les protestes pageses recorden “com n’és de vital el seu ofici i com de difícil ho tenen per mantenir-s’hi”.

La publicació, igual que el cicle de conferències, ha estat coordinada per Rosa Maria Gil i Tort i inclou aportacions d’Anna Gironella, Sebastià Villalón, Albert Reixach, Xavier Solà, Joaquim M. Puigvert, Nàdia Fava, Anna Roca i Mercè Renom. Amb aquest nou volum, l’Arxiu Municipal amplia la reflexió sobre la història urbana de Girona a partir d’un element essencial: com s’ha omplert el cistell de la ciutat al llarg dels segles.

