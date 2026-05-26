L'Ajuntament de Girona presenta un llibre sobre el proveïment alimentari de la ciutat des de l'edat mitjana fins avui
El llibre "De la terra al plat. Omplir el cistell i proveir la ciutat de Girona" repassa la gestió pública i privada del proveïment alimentari a Girona, considerant els canvis urbans i els reptes de cada època
L’Ajuntament de Girona va presentar aquest dilluns al vespre el llibre De la terra al plat. Omplir el cistell i proveir la ciutat de Girona, una publicació que recull les sessions de la vintena edició de les “Conferències a l’Arxiu Municipal”, celebrades entre el 10 d’abril i el 5 de juny del 2025.
El volum se centra en el proveïment alimentari de la ciutat i repassa com s’ha gestionat la distribució d’aliments a Girona des de l’edat mitjana fins avui. El llibre analitza tant la gestió pública com la iniciativa privada, i posa el focus en els canvis urbans, els equipaments i els reptes propis de cada època.
En el pròleg, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, destaca que “el proveïment d’aliments a Girona, com a totes les ciutats, ha anat associat a transformacions de l’urbanisme, creixement demogràfic, protestes socials i polítiques de salut pública”. També remarca que, avui, la distribució alimentària i la restauració són “sectors econòmics de primer ordre”, mentre que les protestes pageses recorden “com n’és de vital el seu ofici i com de difícil ho tenen per mantenir-s’hi”.
La publicació, igual que el cicle de conferències, ha estat coordinada per Rosa Maria Gil i Tort i inclou aportacions d’Anna Gironella, Sebastià Villalón, Albert Reixach, Xavier Solà, Joaquim M. Puigvert, Nàdia Fava, Anna Roca i Mercè Renom. Amb aquest nou volum, l’Arxiu Municipal amplia la reflexió sobre la història urbana de Girona a partir d’un element essencial: com s’ha omplert el cistell de la ciutat al llarg dels segles.
- Carta d'un lector: 'Això no és una reducció: és carregar-se directament el negoci
- El barri de Santa Eugènia de Ter supera el 50% de població nascuda fora d'Espanya per primer cop
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- Propietat, Cárcel, Míchel, plantilla i estadi: les grans incògnites del Girona a Segona
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
- Auxilien una parella i el seu gos després que el cotxe quedés atrapat en un bassal a la Vall d’en Bas