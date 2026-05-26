L'Espai Gironès acull la primera edició de The Burger Cup, un campionat d'hamburgueses amb música i gastronomia
El centre comercial acollirà del 4 al 14 de juny un campionat itinerant d'hamburgueses amb dotze foodtrucks i activitats per a tots els públics
L’Espai Gironès acollirà del 4 al 14 de juny la primera edició gironina de The Burger Cup, un campionat itinerant d’hamburgueses que s’instal·larà a l’aparcament exterior del centre comercial amb dotze foodtrucks i una programació pensada per a tots els públics. La proposta, que ja ha passat per altres ciutats de l’Estat, combinarà gastronomia urbana, música en directe, activitats familiars i sorteigs.
L’esdeveniment arrencarà el dijous 4 de juny a les 19 hores. De dilluns a dijous obrirà de 18 h a 0.30 h, mentre que els divendres, dissabtes i diumenges ho farà de 12 h a 0.30 h. El públic podrà tastar les propostes de diverses hamburgueseries especialitzades i votar la seva preferida, que competirà per convertir-se en la millor d’aquesta edició.
Entre els participants hi haurà Blitz, Gosso, Burger’s Mafia, Burger Lab, Nache’s, Hype, Six Seven, Capitano Burger, Vulcano Grill, Pataas i Acero Burgers. La cita també comptarà amb El Señor de las Donas, especialitzat en dònuts i postres. La programació inclourà, a més, dos showcookings infantils previstos per als dissabtes 6 i 13 de juny a les 12.30 hores. Les inscripcions es gestionaran a través del perfil d’Instagram de The Burger Cup.
El gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà, destaca que estan “molt contents” que el centre comercial hagi estat escollit per acollir “aquest primer gran esdeveniment a la província de Girona” i assegura que la iniciativa s’emmarca en la voluntat d’oferir experiències que vagin “molt més enllà de la compra”. Per la seva banda, el promotor de The Burger Cup, Javier Bravo, subratlla que Girona és “un territori que viu molt la gastronomia” i confia que l’Espai Gironès es converteixi en “un gran punt de trobada per gaudir del millor menjar, música i activitats”.