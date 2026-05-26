Salt impulsa la jornada "Viure de la cultura: realitat o ficció?" per fomentar l'emprenedoria en la cultura
L'auditori de la Coma Cros acollirà la trobada el 3 de juny, on es debatran la dignificació laboral, les condicions de treball i la sostenibilitat econòmica del sector
L’auditori de la Factoria Cultural de la Coma Cros de Salt acollirà el pròxim 3 de juny la jornada “Viure de la cultura: realitat o ficció?”, una iniciativa impulsada pel Viver d’Empreses de l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC). La proposta neix amb la voluntat de fomentar l’emprenedoria i l’enxarxament entre agents i projectes creatius i culturals de les comarques gironines.
El consistori espera reunir-hi mig centenar de persones en una trobada pensada per compartir experiències i afavorir noves connexions dins del sector. El programa abordarà qüestions com la dignificació laboral, les condicions de treball, la sostenibilitat econòmica, els models culturals, les xarxes i aliances i diferents experiències reals d’organització.
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, defensa que “Salt és un municipi que creu profundament en la cultura com a motor de canvi, generadora d’oportunitats i de futur”. Segons remarca, la jornada ha de servir per “reforçar el talent que ja tenim, reforçar el rol de referent i donar visibilitat als projectes que neixen al territori”, a més de crear espais on els professionals “es puguin trobar, escoltar i impulsar noves col·laboracions”.
Una jornada per compartir reptes
La trobada arrencarà amb “Quan la veu ens desperta”, una sessió de Gòspel Sistèmic® conduïda per Sonia Moreno. Tot seguit, a les 10.30 hores, se celebrarà la conversa “Qui sosté la cultura i en quines condicions?”, amb Teresa Petit i Neus Flores, de l’APGCC, que presentaran el decàleg per a la dignificació dels professionals de la gestió cultural.
A les 11 del matí, l’espai “Un cafè amb…” reunirà diverses veus del panorama cultural gironí, entre elles Montserrat Moliner, Xavier Díaz, Glòria Granell, Mercè Estela, Marcela Otárola i Jordi Planagumà. Després d’una pausa al Viver d’Empreses Creativoculturals, la jornada continuarà amb la sessió “Eines per impulsar projectes culturals”, on es presentaran recursos, formacions i línies de suport de l’ICEC-SDE.
A la una del migdia, el bloc “Veus i pràctiques culturals d’avui” donarà protagonisme a iniciatives emergents i consolidades del territori amb Jordi Jiménez, Clara Saperas i Elena Carmona Sanjuán. La jornada inclourà un dinar gratuït i es tancarà amb una relatoria performàtica d’Alejandro Santaflorentina i amb la projecció del curtmetratge Gilbert, de Jordi Jiménez, Alex Salu i Arturo Lacal, distingit amb el Premi Goya 2026 al millor curtmetratge d’animació.
Salt amplia el focus cultural
Des del Viver d’Empreses s’havia detectat que diverses empreses usuàries reclamaven un punt de trobada del món cultural gironí, especialment en un moment de gran activitat al territori i amb la sensació que molts projectes no es coneixien entre ells. La jornada arriba, a més, després que Salt hagi acollit els últims dos anys una trobada de productores d’arts escèniques de les comarques gironines.
Aquest any, però, la cita s’obre també a altres àmbits, com el musical, l’audiovisual o el del llibre, amb la voluntat d’ampliar-ne l’abast. La regidora de Desenvolupament Local, Núria Heras, subratlla que “el sector cultural necessita espais de qualitat per compartir reptes i estratègies” i defensa que obrir la jornada a nous camps “és un pas necessari per reflectir la diversitat creativa del nostre territori i afavorir la coneixença mútua”.
