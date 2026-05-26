Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
marihuana Gironavagues docentsmort Begurcatalà GironaGirona FCJuana Camilión
instagramlinkedin

La seu del PSC de Girona, objecte d'un acte vandàlic amb pintades a la vorera

El PSC de Girona condemna les pintades a la seva seu i defensa la seva vocació de diàleg i respecte per la pluralitat d'opinions

La pintada davant la seu del PSC de Girona.

La pintada davant la seu del PSC de Girona. / DdG

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Acte vandàlic a la seu del PSC de Girona. Aquesta passada matinada de dimarts han pintat sobre la vorera del carrer Joan Baptista La Salle, just a davant la seu dels socialistes que, tal com han piulat a les xarxes socials, ja han informat del cas a la Policia Municipal. La pintada fa referència a la vaga d'educació. "PSC, ni socialistes ni obrers; solidaritat amb les treballadores de l'educació en vaga", hi diu la pintada, que també està firmada per OJS (Organització Juvenil Socialista). També han pintat una "x" negra al cartell de la porta.

"Aquest tipus d’accions embruten la ciutat i comporten una despesa pública en neteja que acabem assumint entre tots i totes", han denunciat en la piulada. També han remarcat que el PSC és "gent de país, d'arran de terra", amb "conviccions molt fermes" i un "partit amb les portes obertes a tothom" i "obert al diàleg".

Notícies relacionades

També han assenyalat que estimen "Catalunya i Girona" i creuen en el "bé comú". Finalment, han assegurat que accepten "la pluralitat d’opinions i tenim la vocació d’escoltar", però no faran "callar ningú" ni tampoc els "faran callar".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carta d'un lector: 'Això no és una reducció: és carregar-se directament el negoci
  2. El barri de Santa Eugènia de Ter supera el 50% de població nascuda fora d'Espanya per primer cop
  3. Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»
  4. Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
  5. Propietat, Cárcel, Míchel, plantilla i estadi: les grans incògnites del Girona a Segona
  6. Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
  7. El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
  8. Auxilien una parella i el seu gos després que el cotxe quedés atrapat en un bassal a la Vall d’en Bas

Assenyalen al PSC amb una pintada davant la seu de Girona

Assenyalen al PSC amb una pintada davant la seu de Girona

Pau Víctor: del Barça, a la consagració amb el Braga a Portugal

Pau Víctor: del Barça, a la consagració amb el Braga a Portugal

Els docents tornen demà a la vaga amb una manifestació fins al pavelló de Salt: "Ens trobem per anar al funeral de l'educació pública"

Els docents tornen demà a la vaga amb una manifestació fins al pavelló de Salt: "Ens trobem per anar al funeral de l'educació pública"

La Guàrdia Urbana de Figueres requisa 64 patinets per incomplir la nova normativa

La Guàrdia Urbana de Figueres requisa 64 patinets per incomplir la nova normativa

L'inquietant avís de l'economista Niño Becerra: "La data límit és a finals de juny"

L'inquietant avís de l'economista Niño Becerra: "La data límit és a finals de juny"

Junts descarta una moció de censura contra Sánchez, però demana «transparència» davant el cas Zapatero

Junts descarta una moció de censura contra Sánchez, però demana «transparència» davant el cas Zapatero

Els Jocs Millorats, una competició que permet el dopatge, fracassa amb marques discretes

Els Jocs Millorats, una competició que permet el dopatge, fracassa amb marques discretes

Vuit espectacles d'arts vives en un Escènit que aposta per l'humor i la reflexió

Vuit espectacles d'arts vives en un Escènit que aposta per l'humor i la reflexió
Tracking Pixel Contents