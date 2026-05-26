La seu del PSC de Girona, objecte d'un acte vandàlic amb pintades a la vorera
El PSC de Girona condemna les pintades a la seva seu i defensa la seva vocació de diàleg i respecte per la pluralitat d'opinions
Acte vandàlic a la seu del PSC de Girona. Aquesta passada matinada de dimarts han pintat sobre la vorera del carrer Joan Baptista La Salle, just a davant la seu dels socialistes que, tal com han piulat a les xarxes socials, ja han informat del cas a la Policia Municipal. La pintada fa referència a la vaga d'educació. "PSC, ni socialistes ni obrers; solidaritat amb les treballadores de l'educació en vaga", hi diu la pintada, que també està firmada per OJS (Organització Juvenil Socialista). També han pintat una "x" negra al cartell de la porta.
"Aquest tipus d’accions embruten la ciutat i comporten una despesa pública en neteja que acabem assumint entre tots i totes", han denunciat en la piulada. També han remarcat que el PSC és "gent de país, d'arran de terra", amb "conviccions molt fermes" i un "partit amb les portes obertes a tothom" i "obert al diàleg".
També han assenyalat que estimen "Catalunya i Girona" i creuen en el "bé comú". Finalment, han assegurat que accepten "la pluralitat d’opinions i tenim la vocació d’escoltar", però no faran "callar ningú" ni tampoc els "faran callar".
