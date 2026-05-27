Els joves de l’Escola Tècnica de Girona aprenen a evitar fraus i estafes en el consum
L’Oficina Municipal d’Informació al Consum de Girona ha ofert una sessió divulgativa a estudiants de primer de Màrqueting i d'Administració i Finances
L’Oficina Municipal d’Informació al Consum (OMIC) de Girona ha ofert aquesta setmana una sessió divulgativa a l’alumnat de l’Escola Tècnica Girona per explicar-los els seus drets com a persones consumidores. La xerrada, feta dimarts al Centre Cultural La Mercè, s’adreçava als estudiants de primer del Grau Superior de Màrqueting i del Grau d’Administració i Finances.
La sessió va servir per donar eines pràctiques per evitar fraus i problemes habituals en el consum quotidià, tant en la compra de béns com en la contractació de serveis. Entre les qüestions tractades hi havia les compres en línia, les subscripcions digitals, les estafes a internet, les garanties de productes tecnològics, els drets en viatges i festivals i la manera correcta de reclamar davant d’una empresa.
També es van explicar aspectes com el dret de desistiment en compres per internet, les garanties legals de tres anys, les compensacions per retards o cancel·lacions de vols i la importància de conservar factures, captures de pantalla i comprovants de pagament. La jornada va permetre, a més, apropar la tasca de l’OMIC als joves.
