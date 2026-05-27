La Festa Major de Cassà acull 26 concerts i actuacions en una jornada musical intensiva

La iniciativa musical consolida el seu creixement amb 26 actuacions el 2 de juny, totes a càrrec de músics del municipi o amb vinculació directa

Una de les actuacions de l'any passat. / Ajuntament de Cassà de la Selva

Redacció

Girona

Cassà es vesteix de música tornarà a omplir el municipi de concerts i actuacions el pròxim dimarts 2 de juny, en el marc de la Festa Major, amb una edició de rècord: 26 propostes repartides al llarg de tota la jornada. La iniciativa, ja consolidada dins la programació festiva, ha anat creixent any rere any i suma cada vegada més públic, més espais i més participació de formacions vinculades al poble.

La proposta manté l’esperit de sempre: actuacions de petit format, properes i pensades per encaixar en indrets diversos del municipi, convertint Cassà en un gran escenari a l’aire lliure. Enguany, a més dels emplaçaments habituals, la jornada comptarà amb cinc espais cedits per particulars, que aportaran singularitat a l’experiència i permetran descobrir concerts en racons poc habituals del centre.

Un dels valors principals de Cassà es vesteix de música és l’arrelament local. Totes les actuacions aniran a càrrec de músics de Cassà o amb vinculació directa amb el municipi, reforçant així el teixit cultural cassanenc i donant visibilitat a projectes de casa. La programació inclourà estils i formats molt diversos, amb propostes de l’Escola de Música, formacions itinerants, corals i concerts que passaran per sonoritats d’arrel, versions, cantautors, rumba, folk o rock.

La jornada també es caracteritza per la llibertat d’elecció. Amb actuacions distribuïdes en diferents franges horàries i punts del poble, serà impossible veure-ho tot, però aquesta és precisament una de les gràcies de la cita: que cada persona pugui construir el seu propi recorregut musical i descobrir Cassà a través dels seus sons.

