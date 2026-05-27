Girona inicia la campanya anual de control del mosquit tigre amb tractaments biocides
El consistori gironí aplicarà un larvicida de baixa toxicitat als embornals i reixes de desaigua durant els mesos de maig, juliol i setembre per frenar la proliferació de l'insecte
L’Ajuntament de Girona ha posat en marxa aquesta setmana la campanya anual de control del mosquit tigre amb l’aplicació de tractaments biocides en punts estratègics de la via pública. L’objectiu és doble: reduir les molèsties per les picades i minimitzar el risc que aquest insecte pugui actuar com a transmissor de malalties d’origen tropical com el dengue, el chikungunya o el virus del Zika. La campanya s’emmarca en el Programa de seguiment i control del mosquit tigre a la demarcació de Girona.
Durant els mesos de maig, juliol i setembre, i de manera periòdica, es farà l’aplicació d’un larvicida de baixa toxicitat als principals punts de cria detectats a la via pública. El producte actua impedint que les larves es desenvolupin fins a convertir-se en mosquits adults, just en l’època en què la proliferació és més intensa. Els tractaments se centraran sobretot en embornals i reixes de desaiguat on s’acumula aigua. En total, el pla preveu actuar sobre 14.143 punts susceptibles de control.
Trampes, equipaments i seguiment per barris
Paral·lelament, l’empresa adjudicatària, ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U., instal·larà trampes de monitoratge per seguir l’evolució de la població de mosquits a tots els barris de la ciutat. També haurà d’intervenir en els casos vinculats a declaracions d’arbovirosi, dins del protocol català de vigilància i control de malalties transmeses per mosquits.
A més, la Brigada municipal de control de plagues revisarà i tractarà els embornals dels patis interiors d’equipaments municipals com escoles o cementiris. Durant l’estiu també s’hi col·locaran trampes específiques en espais considerats de més risc, com ara els centres on es facin casals d’estiu.
La regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez Villagrasa, ha remarcat que “des de l’Ajuntament reforcem el control del mosquit tigre amb tractaments a la via pública i als equipaments municipals, però la prevenció també necessita la implicació de la ciutadania”. Segons ha afegit, “petits gestos com evitar acumulacions d’aigua són clau per impedir-ne la cria” i reduir-ne la presència “és una responsabilitat compartida que incideix directament en la salut pública, la convivència i la qualitat de vida als barris”.
Campanya informativa i crida a la corresponsabilitat
En paral·lel als tractaments, el consistori impulsarà una campanya informativa per reforçar la prevenció i la corresponsabilitat ciutadana. Es repartirà material divulgatiu en centres cívics, casals de gent gran, biblioteques i CAP, i també es difondran missatges de sensibilització a través de les xarxes socials. A més, s’està treballant per oferir xerrades, tallers i estands informatius als barris que ho demanin.
El mosquit tigre és actiu entre mitjans d’abril i mitjans de novembre, tot i que la seva presència més important es concentra entre agost i octubre, quan les pluges són més habituals i les temperatures es mantenen per sobre dels 10 graus. La primera volta de tractaments va començar el 25 de maig, després d’unes setmanes marcades per les pluges i l’augment de temperatures, una combinació que pot afavorir una forta emergència d’aquest insecte. Per això, l’Ajuntament insisteix que, més enllà de l’actuació a la via pública, és imprescindible que ciutadania i empreses evitin deixar recipients o objectes amb aigua acumulada dins les seves propietats.
