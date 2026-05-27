Jordi Roca esclata contra una web "pirata" que suplanta el Celler de Can Roca
El restaurant gironí alerta que només té una web oficial i recorda que no requereix cap pagament per fer una reserva
El Celler de Can Roca ha alertat d’una web fraudulenta que suplanta la identitat del restaurant gironí. L’avís l’han difós a través de les xarxes socials tant el mateix establiment com Jordi Roca i Josep Roca, després de detectar una pàgina que no correspon als canals oficials del restaurant.
Jordi Roca ha denunciat la situació en un missatge publicat a Instagram, on es mostrava especialment contundent. «Avui estic molt enfadat», va escriure el pastisser, que en la mateixa publicació també mostra la web fraudulenta i demana als usuaris que no hi entrin. Es tracta de cellerdecanroca.info, una pàgina que qualifica de «pirata» i que, remarca, no és del restaurant.
En el missatge, Roca insisteix en un punt clau per evitar confusions: el Celler de Can Roca no requereix cap pagament per fer una reserva. En el vídeo que acompanya la publicació, denuncia la suplantació d’identitat i demana màxima difusió perquè, segons explica, cada vegada que denuncien una web d’aquest tipus, els responsables en tornen a obrir una altra. Diari de Girona ha comprovat que la web fraudulenta està activa.
El mateix restaurant també ha publicat un avís per advertir els clients. El Celler de Can Roca remarca que només disposa d’una web oficial, www.cellercanroca.com, i demana als usuaris que no comparteixin dades ni facin cap pagament a través de pàgines que no siguin els canals oficials.
L’establiment recorda, a més, que les reserves del Celler de Can Roca s’obren amb onze mesos d’antelació i que el període de reserva s’activa a les dotze de la nit, hora local, del primer dia de cada mes. Josep Roca ha compartit l'alerta a través de les "stories" d'Instagram.
L’avís dels germans Roca busca evitar que clients o persones interessades a reservar al restaurant gironí accedeixin a una pàgina que es presenta com si fos del Celler de Can Roca, però que no forma part dels canals oficials de l’establiment.
