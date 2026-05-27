El Projecte Rossinyol de Girona tanca una nova edició amb èxit impulsant la integració de joves nouvinguts
El projecte de mentoria social de la UdG i l'Ajuntament de Girona ha tancat la seva edició, donant suport a 72 estudiants nousvinguts
El Projecte Rossinyol de Girona ha tancat aquest dimarts l’edició del curs 2025-2026 amb un acte de cloenda a l’Estació Espai Jove. Es tracta d’un programa de mentoria social impulsat per la Universitat de Girona (UdG) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, que busca afavorir la inclusió i la integració social de l’alumnat nouvingut a través de l’ús del català i del coneixement de la ciutat. El projecte es basa en la implicació voluntària d’estudiants universitaris, que durant tot el curs acompanyen infants i adolescents d’escoles i instituts gironins.
L’acte ha comptat amb la presència de la regidora d’Educació, Participació i Estadística i Atenció a la Ciutadania, Queralt Vila, i del vicerector d’Internacionalització de la UdG, Josep Vila. La regidora ha defensat que “des de l’Ajuntament de Girona valorem molt positivament projectes com el Rossinyol perquè contribueixen a fer una ciutat més cohesionada, inclusiva i acollidora” i ha remarcat que aquest acompanyament “genera vincles, afavoreix l’aprenentatge del català i ajuda els infants i adolescents nouvinguts a sentir-se part de la ciutat”. També ha subratllat que és “una experiència molt enriquidora per a l’alumnat universitari”, perquè es compromet activament amb una ciutat més acollidora.
72 participants a Girona
Aquest curs han participat en el projecte 72 estudiants, repartits en 36 parelles de mentoria entre joves de la universitat i alumnat de diversos centres educatius de la ciutat, com ara Pla, Carme Auguet, Àgora, Dalmau Carles, Santa Eugènia, Pericot, Cassià Costal, Taialà, Montfalgars, Jaume Vicens Vives, Santiago Sobrequés, Narcís Xifra, Montilivi, Carles Rahola, Ermessenda de Girona i Santa Eugènia.
Durant set mesos, mentors i mentorats han compartit experiències, han descobert nous espais de Girona, han conegut altres cultures, han practicat el català i han participat en activitats de barri. El vicerector Josep Vila ha destacat que el Rossinyol, que la UdG impulsa des de fa 20 anys, “representa molt bé els valors que mouen la institució: una universitat compromesa amb la inclusió, la cohesió social i el territori”. Segons ha afegit, el projecte ajuda a “construir comunitat i a fer de Girona una ciutat més acollidora, diversa i cohesionada” i és també “una experiència transformadora per a les persones universitàries”, perquè els permet entendre que la universitat “no només transmet coneixements, sinó també responsabilitat social i compromís amb la gent”.
Creat el 2006, el Projecte Rossinyol suma ja 20 anys de trajectòria. En aquest temps hi han participat més de 2.000 alumnes de primària i secundària i més de 2.000 estudiants de la UdG. El programa s’ha estès a més de 20 municipis de les comarques gironines i, aquest curs, ha arribat a les 213 parelles de mentoria en el conjunt del territori, amb la implicació de 113 centres educatius.
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
- Foc nou al Girona
- Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital