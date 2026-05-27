La segona edició de La Cantada d’El Foment omplirà la plaça de Catalunya de Girona amb havaneres i cançó marinera
Son de l’Havana, Arjau i Les Anxovetes actuaran sota la direcció artística de Francesc Sánchez Carcassés
La segona edició de La Cantada d’El Foment se celebrarà el dijous 2 de juliol a la plaça de Catalunya de Girona i tornarà a portar les havaneres i la cançó marinera catalana al centre de la ciutat. A partir de dos quarts de deu del vespre, hi actuaran Son de l’Havana, Arjau i Les Anxovetes, sota la direcció artística de Francesc Sánchez Carcassés, en una vetllada que vol combinar música, gastronomia i identitat en un dels espais més emblemàtics de Girona.
Després d’una primera edició celebrada el 2025 que va reunir més d’un miler d’assistents, la proposta vol consolidar-se com una cita fixa del calendari estival gironí. L’escenari, obert al riu Onyar i amb la Catedral i la basílica de Sant Feliu de fons, tornarà a ser un dels grans atractius d’una cantada que busca acostar els sons del mar al cor de la ciutat. Abans de l’inici dels concerts, el públic també podrà gaudir d’una zona amb parades de menjar i beguda per crear un ambient més distès.
El cartell reunirà tres formacions destacades del panorama de l’havanera i la cançó popular catalana. Son de l’Havana hi aportarà un repertori marcat per la música mediterrània; Arjau, grup de Palafrugell amb més de vint-i-cinc anys de trajectòria, revisitarà el cant de taverna amb arranjaments actuals, i Les Anxovetes, formació gironina nascuda el 2013, oferirà havaneres i cançons tradicionals interpretades íntegrament amb veus femenines. La vetllada es tancarà amb un cant conjunt de la sardana “Girona m’enamora”.
La cita també vol reivindicar la gastronomia de proximitat. La zona de restauració comptarà amb propostes com els embotits de Porcus, els formatges de Cal Formatger, els vins empordanesos de Clos es Vent, les galetes i carquinyolis de Sweet Virginia i la cuina catalana de la Taverna d’El Foment. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Cultural El Foment reforça la seva aposta per difondre la cultura popular catalana i per portar-la als espais públics de la ciutat. L’acte compta amb el patrocini de Valida i la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, Girona Cultura i l’Institut Català de les Empreses Culturals.
