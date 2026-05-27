El Sindicat d'Habitatge de Girona atura una dotzena de desnonaments en el seu primer any d'activitat
L'entitat celebra el seu primer any d'activitat havent atès 66 casos d'habitatge a la ciutat
El Sindicat d'Habitatge de Girona va néixer el 25 de maig de 2025 i ara, un any més tard, assegura que ha intentat aturar quinze desnonaments, dels quals n'ha acabat aturant una dotzena. Un dels casos ha estat el del carrer de les Agudes, al barri de Can Gibert, on l'estiu de l'any passat es van concentrar una setantena de persones per frenar el desnonament. Aquell cop, es va aconseguir, tot i que, finalment, la família va ser desnonada el passat mes d'abril. Entre d'altres, també se'n va aturar un el març al carrer del Carme. La setmana passada, hi va haver un nou intent i la persona afectada va patir "una aturada cardíaca" i va haver de ses atesa pels serveis d'emergència.
Al llarg d'aquest primer any, també ha atès 66 casos relacionats amb la problemàtica de l'habitatge. Del total de casos, 56 tenien problemàtiques amb un gran propietari, sis amb un petit propietari i quatre amb l'administració pública. D'aquest total, 39 casos que ha atès el sindicat ha estat per ocupació, 25 per problemàtiques amb el lloguer i un altre per sensellarisme. A més, defensa haver organitzat sis blocs a la ciutat amb problemàtiques amb l'habitatge. Per altra banda, el sindicat ha organitzat 36 assessories d'habitatge i set "assemblees polítiques" que defineix com a "assemblees de formació i debat per continuar millorant en la nostra tasca política".
El sindicat ha tingut activitat a vuit barris de la ciutat, entre desnonaments i assessories. Han estat Pont Major, Vila-Roja, el Barri Vell, Sant Narcís, Santa Eugènia, Carme -Vista Alegre, Pedret i Can Gibert. A més, ha assessorat casos a onze municipis de la província com Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Blanes, Vilablareix, Palafrugell, Sant Antoni de Calonge, La Bisbal d'Empordà, Caldes de Malavella, Olot, La Jonquera i Banyoles.
L'entitat remarca que aquestes xifres "mostren que la crisi de l'habitatge no és aliena a la ciutat i que té el seu abast arreu de les comarques gironines". Després d'aquest primer any, el sindicat afirma que vol "continuar sent una eina útil per la lluita contra la problemàtica de l'habitatge a Girona i arreu del territori" i que continua organitzat "contra el negoci de l'habitatge".
