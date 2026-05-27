La Universitat de Girona prohibeix els dispositius electrònics als exàmens per combatre el frau acadèmic
La nova regulació estableix el suspens automàtic amb qualificació de zero per conductes fraudulentes, amb possibles sancions disciplinàries addicionals
La Universitat de Girona ha endurit la normativa per combatre el frau acadèmic i, des d’avui, prohibeix explícitament l’ús de qualsevol dispositiu electrònic en exàmens i proves d’avaluació. La modificació de la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudis de grau i de màster, aprovada pel Consell de Govern, entra en vigor amb l’objectiu de tancar la porta a noves formes de còpia vinculades a les tecnologies digitals. De fet, la universitat ja ha obert els primers expedients a estudiants que presumptament haurien utilitzat aquests sistemes durant proves d’avaluació.
La reforma respon a l’augment de conductes fraudulentes facilitades per la tecnologia i vol evitar interpretacions diferents de la norma segons cada centre. El nou redactat de l’article 21 considera frau “la utilització, l’intent d’utilització o la tinença de qualsevol sistema, dispositiu o tecnologia que permeti o pugui permetre als i les estudiants posar-se en contacte amb agents externs o rebre ajuda no autoritzada”, així com “qualsevol modalitat de còpia dels exercicis exigits en l’avaluació d’una assignatura”.
Suspens i possibles sancions disciplinàries
La nova regulació estableix que qualsevol conducta fraudulenta detectada en una prova d’avaluació, en un treball final de grau o en un treball final de màster comportarà automàticament el suspens de la prova, amb una qualificació de zero. A més, aquest suspens no exclou l’obertura d’un procediment disciplinari que, d’acord amb la Llei de Convivència Universitària, pot derivar en sancions que van des de suspendre l’assignatura fins a una expulsió temporal de la universitat.
Coincidint amb l’entrada en vigor de la norma, la UdG ha iniciat ja els primers expedients relacionats amb l’ús de dispositius per resoldre exercicis en proves d’avaluació. Paral·lelament, la universitat treballa en una normativa comuna per detectar el frau acadèmic mitjançant dispositius de radiofreqüència i en la compra d’aquests detectors per a tots els centres.
La UdG defensa que la integritat acadèmica és una condició bàsica en qualsevol procés d’avaluació i remarca que qualsevol conducta fraudulenta constitueix un incompliment greu de les normes universitàries. Amb aquesta actualització, la universitat vol reforçar la igualtat d’oportunitats entre estudiants, protegir la credibilitat del sistema d’avaluació i prevenir noves formes de còpia.
