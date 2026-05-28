Amics de la Gent Gran teixeix vincles a Girona contra la soledat no desitjada
La Fundació consolida el seu projecte a la ciutat des del CCC Girona La Rutlla (Hotel d’Entitats), oferint acompanyament presencial i activitats per trencar amb la soledat no desitjada de les persones grans
Txell Teixidó
La soledat no desitjada no és simplement el fet d’estar sol o sola. És una experiència subjectiva i dolorosa vinculada a la manca o a la insatisfacció de les relacions socials, una realitat invisible que afecta de manera profunda la qualitat de vida, la salut física i el benestar emocional al nostre entorn. Sabem que aquesta situació requereix una resposta urgent des de la proximitat, el respecte i la calidesa. Per això, des de la Fundació Amics de la Gent Gran desenvolupem la nostra tasca amb l'objectiu de fomentar vincles significatius i reactivar el teixit comunitari, situant sempre les persones al centre.
Aquesta és una missió compartida que batega com una realitat des de fa 39 anys amb un somni: viure en una societat que reconegui el valor de les persones grans. Actualment, la Fundació treballa a vuit províncies diferents i durant el darrer any hem acompanyat 2.310 persones grans gràcies al compromís de 2.279 persones voluntàries i al suport de 5.555 sòcies i donants.
Les principals línies d’acció contra la soledat
El nostre model d’actuació es desplega principalment a través de dues línies clarament complementàries:
- L'acompanyament presencial: A través del voluntariat, establim un pont sòlid entre part de la ciutadania compromesa i persones grans que senten soledat no desitjada. Mitjançant trobades setmanals d’unes dues hores, oferim suport i presència al costat de qui ho necessita. Es tracta d’un voluntariat proper i bidireccional, on el benefici és mutu: aporta benestar tant a qui rep el suport com a la persona voluntària que ofereix el seu temps de manera desinteressada.
- Les activitats de socialització: Organitzem un calendari mensual adaptat als interessos dels i les participants on s'inclouen espais per compartir converses, passejades, activitats culturals o berenars, així com la celebració de dates assenyalades com Sant Jordi, Sant Joan o el Nadal. Aquests espais col·lectius permeten a les persones grans mantenir-se actives, divertir-se, relacionar-se i, sobretot, ampliar la seva xarxa social.
El nostre punt de trobada a Girona
A la ciutat de Girona, vam iniciar la nostra activitat fa gaire bé deu anys i, des de finals del 2025, formem part del teixit associatiu del CCC Girona La Rutlla. Aquest espai és estratègic per a nosaltres, ja que ens facilita l'arrelament al territori i ens permet oferir una atenció directa tant a les persones grans com al voluntariat de la comarca, que és el motor i la peça clau del projecte. Al nostre despatx del CCC Girona oferim atenció presencial quinzenal els dimarts, en un horari ampli de 12 h a 18 h. Aquest punt s'ha convertit en un espai viu de trobada, coordinació i suport.
Suma't a la xarxa contra la soledat no desitjada
La soledat es combat sumant esforços i a Girona la xarxa de suport mutu ja és una realitat en creixement. Per rebre suport, alertar sobre un cas de vulnerabilitat, fer una donació o implicar-se com a persona voluntària o sòcia, la ciutadania pot trucar al 932 076 773, escriure a info@amicsdelagentgran.org o visitar la web: www.amicsdelagentgran.org
Perquè envellir amb dignitat és un dret, i recordar a les nostres persones grans que continuen sent una part essencial de la societat és una responsabilitat de tothom.
Txell Teixidó és tècnica d’acció social de Girona de la Fundació Amics de la Gent Gran
