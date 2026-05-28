La Cambra de Comerç de Girona insta a "collar l'administració" perquè compleixi els terminis del Campus de Salut
La inflació, la incertesa geopolítica o la manca de personal qualificat, entre les preocupacions dels empresaris
La Cambra de Comerç de Girona insta a "collar l'administració" per garantir que es compleixen els terminis i que el Campus de Salut serà una realitat el 2031. En una trobada amb els mitjans, el president de la Cambra, Jaume Fàbrega, ha remarcat que el futur econòmic de la demarcació va lligat a infraestructures pendents, com el complex sanitari o el baixador de l'AVE a l'aeroport de Girona. Per això, ha afirmat que els empresaris no permetran que les administracions "no facin els deures". La Cambra ha presentat aquest dijous el Baròmetre Sectorial 25/26, que situa la inflació, la incertesa geopolítica, les interrupcions en la cadena de subministrament i la manca de personal qualificat entre les principals preocupacions dels empresaris.
