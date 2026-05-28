Cau una branca de grans dimensions sobre un cotxe a Girona i li causa danys
Lla caiguda ha afectat també cablejat elèctric
Una branca de grans dimensions ha caigut aquest dijous al damunt d’un cotxe aparcat a Girona i li ha causat danys. Els fets han tingut lloc al carrer de Narcís Roca i Farreras, a la zona de Girona 2.
La incidència s’ha produït a tocar de la cantonada amb el carrer d’Antoni Varés i Martinell. Fins al punt s’hi han desplaçat els serveis d’emergència, que han comprovat que la branca havia quedat sobre el vehicle i que també havia arrossegat cablejat elèctric.
La caiguda ha obligat a tallar parcialment el carrer mentre es feien les tasques per retirar l’obstacle i assegurar la zona. El propietari del cotxe s’ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha pogut moure el vehicle, que ha patit danys arran de l’impacte, segons els Bombers.
Els Bombers han retirat la branca, l’han trossejat i han deixat la via transitable. Per la seva banda, la companyia elèctrica s’ha fet càrrec del cablejat afectat. La Policia Municipal de Girona també ha atès el servei.
