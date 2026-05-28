Dos detinguts a Girona per robar al cotxe d’un policia fora de servei que va enxampar un sospitós amb la seva gorra i diners sostrets
Els agents de la Policia Muincipal van localitzar un dels homes amagat i remenant la bossa sostreta i la víctima va retenir l’altre
La Policia Municipal de Girona va detenir dilluns 25 de maig dos homes, de 42 i 35 anys, com a presumptes autors d’un robatori amb força a l’interior d’un vehicle al barri de Sant Narcís. La víctima era un policia fora de servei.
Els fets van passar cap a un quart de vuit del vespre al carrer de Josep Maria Gironella i Pous. Segons la denúncia, els autors haurien sostret de l’interior del vehicle una bossa d’esport negra amb dues parelles de sabates esportives, una dessuadora, una gorra i 180 euros en efectiu.
Dos agents que feien tasques de control a la zona van rebre l’avís del robatori i, poc després, van veure un home amagat entre dues columnes mentre remenava una bossa que coincidia amb la descripció facilitada. En identificar-lo, van comprovar que duia la bossa sostreta amb gairebé tot el material denunciat, excepte la gorra i els diners.
L’home, de 42 anys, va quedar detingut com a presumpte autor d’un robatori a l’interior d’un vehicle. Segons la policia, tenia antecedents per delictes contra el patrimoni, tots relacionats amb robatoris en cotxes.
Amb la gorra i els diners robats
Poc després, la sala de comandament va informar els agents que un policia fora de servei, que era la víctima del robatori, retenia una altra persona al carrer d’Oviedo. Quan els agents hi van arribar, la víctima va explicar que havia vist aquest segon home amb la seva gorra i comptant un feix de bitllets.
Els policies van comprovar que la quantitat de diners que duia coincidia gairebé amb els 180 euros denunciats. Per aquest motiu, també va ser detingut en relació amb el mateix robatori. Aquest segon home, de 35 anys, no tenia antecedents previs.
