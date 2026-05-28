Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
escombraries Gironamillor coca Sant Joannou hospital Gironameteorologia GironaTorrot SaltGirona FC
instagramlinkedin

Girona alerta sobre una estafa que promet viatges a canvi de dades personals

Persones que es fan passar per personal municipal intenten aconseguir dades personals i accés a domicilis amb l'excusa d'una enquesta

Imatge d'arxiu d'una trucada.

Imatge d'arxiu d'una trucada. / rawpixel.com

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Nou cas d'estafa a Girona. L'Ajuntament, a través d'una publicació a les xarxes socials, ha avisat d'un "possible" intent d'estafa per part d'algunes persones que es fan passar per personal relacionat a una enquesta municipal sobre el servei de neteja i residus. Els estafadors demanen les dades de contacte als participants i, seguidament, els comuniquen que han guanyat un suposat viatge i, a causa d'això, sol·liciten dades personals i visites al domicili de les persones afectades.

L'Ajuntament recorda que "cal extremar la prudència davant de trucades, premis o visites inesperades, i no facilitar dades personals ni permetre l’accés al domicili a persones desconegudes". A més, davant qualsevol dubte, es recomana "contactar directament amb els cossos de seguretat".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
  2. Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
  3. Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
  4. Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
  5. Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
  6. Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
  7. El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa
  8. Adif expropia cinc finques a Aiguaviva per reforçar un talús de l'Alta Velocitat

S’acaba l’era Míchel al Girona

S’acaba l’era Míchel al Girona

La Cambra de Comerç de Girona insta a "collar l'administració" perquè compleixi els terminis del Campus de Salut

La Cambra de Comerç de Girona insta a "collar l'administració" perquè compleixi els terminis del Campus de Salut

La proposta «definitiva» d’Educació eleva gairebé 400 euros al mes l’augment salarial docent

La proposta «definitiva» d’Educació eleva gairebé 400 euros al mes l’augment salarial docent

Aquests són els grups que actuaran a les Barraques de la Festa Major de Palamós

Aquests són els grups que actuaran a les Barraques de la Festa Major de Palamós

La defensa de Jonathan Andic recorre i demana a la jutge anul·lar la presó amb fiança

La defensa de Jonathan Andic recorre i demana a la jutge anul·lar la presó amb fiança

Els jardins dels gironins, la porta d’entrada de plantes invasores als espais naturals

Els jardins dels gironins, la porta d’entrada de plantes invasores als espais naturals

Montgrí Comerç reclama més presència policial arran d’un atac violent a un bar

Montgrí Comerç reclama més presència policial arran d’un atac violent a un bar

El Fimag de Torroella de Montgrí ja escalfa motors

El Fimag de Torroella de Montgrí ja escalfa motors
Tracking Pixel Contents