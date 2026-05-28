Girona alerta sobre una estafa que promet viatges a canvi de dades personals
Persones que es fan passar per personal municipal intenten aconseguir dades personals i accés a domicilis amb l'excusa d'una enquesta
Nou cas d'estafa a Girona. L'Ajuntament, a través d'una publicació a les xarxes socials, ha avisat d'un "possible" intent d'estafa per part d'algunes persones que es fan passar per personal relacionat a una enquesta municipal sobre el servei de neteja i residus. Els estafadors demanen les dades de contacte als participants i, seguidament, els comuniquen que han guanyat un suposat viatge i, a causa d'això, sol·liciten dades personals i visites al domicili de les persones afectades.
L'Ajuntament recorda que "cal extremar la prudència davant de trucades, premis o visites inesperades, i no facilitar dades personals ni permetre l’accés al domicili a persones desconegudes". A més, davant qualsevol dubte, es recomana "contactar directament amb els cossos de seguretat".
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa
- Adif expropia cinc finques a Aiguaviva per reforçar un talús de l'Alta Velocitat