Girona vol limitar el trànsit a la plaça Catalunya a veïns i transport de mercaderies
L'Ajuntament avalua la viabilitat tècnica i l'impacte del nou sistema de control d'accés per a la zona, que es vol transformar en un espai per a persones
La circulació de vehicles de la plaça de Catalunya de Girona podria fer un canvi radical en els pròxims mesos. Després del procés participatiu que va començar el passat mes de març, s'ha arribat al consens de reduir el trànsit. Aquesta és la principal mesura que l'Ajuntament estudiarà un cop fetes totes les trobades amb 42 entitats i associacions de la ciutat, com ara veïns, comerciants, hostalers o entitats de mobilitat i accessibilitat.
La proposta s'ha presentat aquest dijous a la tarda a l'Espai Cívic del Mercadal de la mà del regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sánchez, i amb la presència d’una quinzena de persones. El regidor ha destacat que al llarg de les diferents sessions s'han posat sobre la taula "moltes propostes" i ara l'àrea de Mobilitat les haurà de "cosir".
La principal mesura que l'Ajuntament vol implantar, i que ha tingut un "ampli consens", al llarg de les sessions amb els diferents agents implicats, és que la circulació de vehicles per la plaça de Catalunya sigui d'ús, pràcticament exclusiu, per a veïns de la zona i furgonetes i camions de mercaderies. El control es farà mitjançant una càmera que se situarà al vial est (el més allunyat de les voltes) amb la cruïlla amb el carrer del Carme. Funcionaria de la mateixa manera que la que hi ha a l'entrada del Barri Vell, ubicada també al vial est, però ja a tocar del pont de Pedra.
Aquesta darrera continuarà controlant els vehicles que entren al nucli antic, mentre que per la nova només hi podran passar els vehicles de les persones empadronades a la plaça de Pompeu Fabra, a la plaça de Catalunya, a l’avinguda de Sant Francesc i al carrer del Carme a partir del pont de l’Areny. També hi podran accedir els veïns i veïnes que viuen a les àrees d’influència de Pedreres-Fora Muralla i Torre Gironella. Això farà reduir el trànsit per la plaça, ja que només hi podran circular vehicles autoritzats. Segons Sánchez, farà que es passi de 4.000 al miler de vehicles diaris que passen per la plaça Catalunya.
Canvis en la circulació
La mesura provocarà canvis en la circulació de vehicles. Per una banda, s'establirà un doble sentit en el vial sud (el que queda més lluny del Pont de Pedra), per permetre als vehicles procedents del carrer del Carme, Pedreres o Torre Gironella sortir pel passeig General Mendoza. De totes maneres, la manera més senzilla de circular per als cotxes que venen pel carrer del Carme serà girar pel pont de l'Areny.
En tot cas, l'Ajuntament encara ha d'estudiar si tècnicament és viable aquesta proposta i l'impacte que tindria la seva implantació. Per poder desplegar el nou sistema de control d’accés, també caldrà definir les àrees d’influència i els criteris per sol·licitar les autoritzacions, així com dur a terme una campanya informativa a les zones afectades i obrir un període perquè la ciutadania pugui presentar les sol·licituds corresponents. A més, s'haurà de vetllar per garantir alternatives als usos que deixarà de tenir la plaça. Per això, la mesura s'anirà introduint de forma progressiva.
Mentrestant, Sánchez ha remarcat que la transformació de la plaça "s’emmarca en l’estratègia municipal de pacificació i renaturalització urbana per avançar cap a una ciutat més sostenible i amable per a les persones". A més, ha recordat que la mesura forma part dels 64 acords del pacte de govern. També ha afegit que és la "segona gran intervenció" que es fa a la plaça després dels treballs per reforçar-la estructuralment, en unes actuacions que, avui dia, encara continuen.
A través d'un comunicat, l'alcalde, Lluc Salellas, ha destacat que, amb el procés participatiu, es fa un "pas important per transformar la plaça de Catalunya" en un "espai pensat per a les persones". Ha assegurat que les mesures consensuades amb els diferents agents permetran "avançar cap a una ciutat més amable, sostenible i segura, tot garantint alhora l’accessibilitat i els usos necessaris per al dia a dia de la ciutat".
Altres actuacions
De fet, hi ha unes "mesures cautelars" a causa d’aquestes tasques que es fan per arreglar les bigues. El regidor ha apuntat que, un cop acabin "algunes s’aixecaran i d’altres no". Per altra banda, s’haurà de tenir en compte que pròximament començaran unes altres actuacions a les places de l’Hospital i Pompeu Fabra per arreglar el ferm. Sánchez ha deixat clar que «no s’unirà una obra amb l’altra» i, per això, no s’iniciaran els treballs a plaça Catalunya «fins a finals d’any».
Per altra banda, el procés participatiu també ha servit per consensuar altres actuacions. Entre d'altres, es pretén habilitar un aparcament de bicicletes i bicicletes de càrrega a tocar de l'estació de Girocleta. L'acció farà perdre places d'aparcament de motocicletes, que es compensarien creant-ne de noves al voltant de la plaça.
Un altre dels objectius és alliberar l'espai a tocar de la plaça Pompeu Fabra on hi ha aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda i motocicletes. Els espais per a persones amb mobilitat reduïda es reubicaran en un espai pròxim a aquest.
Finalment, l'Ajuntament estudiarà traslladar la parada de taxis de l'avinguda Sant Francesc, que es destinaria a una zona de càrrega i descàrrega. Mentrestant, la parada de taxis es traslladaria al vial oest (el més pròxim a les voltes) de la plaça.
Així, es descarta, de moment, fer un espai de la plaça per a vianants, tal com es va fer el 2024 amb una prova pilot al vial oest. Aquell tall de circulació es va produir entre el 16 de setembre i l’11 de novembre. Posteriorment, l'Ajuntament va assegurar que la voluntat era consolidar el tall i això va provocar queixes veïnals i dels comerciants.
