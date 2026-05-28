Girona inaugura l'Espai de Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal al cementiri municipal
Amb la col·locació d'una estàtua Jizo, l'espai reforça el seu caràcter de consolació i esperança per a les famílies afectades
L’Ajuntament de Girona ha inaugurat aquest dijous a tarda l’Espai de Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal del cementiri municipal, un indret pensat per oferir suport i recolliment a les famílies que han perdut un nadó durant l’embaràs, el part o el primer any de vida. A l’acte, presidit per l’alcalde Lluc Salellas, hi han participat representants de les entitats Bressols, A Contracor i Dones Republicanes, així com famílies que han viscut aquest procés de dol.
Durant la trobada s’ha col·locat a l’espai una estàtua Jizo, a petició de les entitats gironines, com a símbol de protecció dels infants. Aquesta figura, pròpia de la tradició budista japonesa, està vinculada a l’acompanyament i al consol de les famílies que han patit una mort perinatal, gestacional o neonatal. Amb aquesta incorporació, l’espai reforça el seu caràcter de memòria, acompanyament emocional i esperança.
“Avui completem un projecte iniciat al mandat passat i que les entitats ens han demanat que tingués aquesta inauguració formal. Com a persona que he hagut de transitar, i que encara transito, pel dol perinatal, estic orgullós de complir amb el que demanen aquestes entitats, tant importants per acompanyar les famílies”, ha afirmat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
L’espai es va crear l’any 2022, però fins ara no s’havia inaugurat oficialment. Des de fa anys, l’Ajuntament i les associacions Bressols, A Contracor i Dones Republicanes commemoren conjuntament el Dia Mundial de Conscienciació del Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal, que se celebra cada 15 d’octubre. A més, el consistori també hi diposita flors cada any dins l’acte de record de les persones difuntes que es fa per Tots Sants.
Amb aquesta inauguració formal, Girona vol consolidar un espai de suport i visibilització per a un dol sovint silenciat i reconèixer la tasca de les entitats que acompanyen les famílies en aquests processos.
