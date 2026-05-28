Girona obre convocatòries per a la creació audiovisual i el desenvolupament de videojocs
L’Ajuntament impulsa el talent creatiu amb ajuts de fins a 20.000 euros per a projectes audiovisuals en postproducció
L’Ajuntament de Girona, a través d’El Modern. Centre Audiovisual i Digital, ha obert una nova edició de les convocatòries de suport a la creació audiovisual i al desenvolupament de videojocs, amb l’objectiu d’impulsar el talent creatiu, afavorir la professionalització del sector i reforçar l’ecosistema audiovisual i digital de la ciutat. El termini per presentar-s’hi s’ha obert aquest 28 de maig i es tancarà el 17 de juny.
El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha destacat que “amb aquestes convocatòries volem seguir impulsant el talent creatiu i reforçar Girona com un espai de referència per a la creació audiovisual i digital”. Segons ha afegit, des d’El Modern es dona suport “tant a projectes audiovisuals com a iniciatives vinculades al videojoc, afavorint la professionalització i la projecció dels equips creadors”.
Per una banda, el centre ha activat una crida per a projectes audiovisuals en fase de postproducció. El programa ofereix suport en concepte de coproducció per a curtmetratges i llargmetratges, amb una dotació global de 20.000 euros, que es repartirà entre els projectes seleccionats. A més de l’ajut econòmic, les propostes escollides podran utilitzar la sala de postproducció d’El Modern, fer una prova tècnica a la pantalla gran del Cinema Truffaut i estrenar-hi públicament el film. La convocatòria s’adreça a obres amb muntatge ja iniciat i sense agent de vendes internacional confirmat.
D’altra banda, també s’ha obert la convocatòria del programa d’incubació de videojocs GameGi, que concedirà tres beques a equips que estiguin dissenyant i desenvolupant un videojoc. Cada beca inclou una aportació de 4.000 euros i un espai de treball a El Modern durant els sis mesos que dura el programa. Durant aquest període, els equips rebran formacions i mentories setmanals de professionals del sector. El procés culminarà amb una DEMODAY davant de professionals i editors de la indústria. Pel programa GameGi ja hi han passat projectes com “Zoe’s Game”, “Supernova Deliveries”, “Un Sant Jordi de Paper”, “Abanto”, “Wild Rumble” o “FreeXpace”, entre d’altres.
