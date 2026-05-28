Juià tramita una planta de bateries en un camp prop de les Gavarres
La Generalitat ha revisat l'impacte ambiental del projecte energètic, que requerirà estudis acústics i mesures d'integració paisatgística abans de poder tirar endavant
Juià té sobre la taula una planta de bateries en un camp agrícola, a prop de l’entorn de les Gavarres. El projecte, anomenat Ebro Energy Juià, preveu instal·lar quatre contenidors de bateries a la parcel·la 24 del polígon 5, en sòl no urbanitzable de protecció agrícola. L’Ajuntament ha obert ara un mes perquè veïns, entitats o persones interessades puguin consultar la proposta i presentar al·legacions.
La instal·lació és promoguda per SENS EBRO, S.L.U. i tindria 5,04 MW de potència instal·lada i 20,60 MWh de capacitat d’emmagatzematge. Aquesta capacitat permetria guardar electricitat en moments de més disponibilitat i retornar-la a la xarxa quan fos necessari.
La documentació energètica de la Generalitat afegeix que la planta de bateries permet quatre hores d’autonomia. El detall tècnic concreta que la planta estaria formada per quatre contenidors de bateries, cadascun amb 48 mòduls. En total, serien 192 mòduls i una inversió prevista de 4,7 milions d’euros.
La planta no produiria electricitat. La seva funció seria emmagatzemar-ne. Aquest tipus d’instal·lacions guanya pes a mesura que creix la presència d’energies renovables, perquè ajuden a aprofitar millor l’energia disponible quan hi ha més producció que demanda. Però la seva implantació també obre preguntes concretes sobre el lloc on es col·loquen, el soroll, la seguretat, el paisatge i l’impacte sobre el sòl agrícola.
Un camp prop de Can Castelló
L’àmbit previst se situa en una zona agrícola propera a Can Castelló de Juià, en un terreny pràcticament pla i destinat a conreus herbacis de secà. La Generalitat no veu una afectació directa sobre cap espai de la Xarxa Natura 2000, però situa el massís de les Gavarres a uns 400 metres al sud de la parcel·la.
Aquest és el punt més sensible del projecte: no és una gran planta de bateries, però sí una nova infraestructura energètica en sòl agrícola i en un municipi petit del Gironès. La instal·lació ocuparia una peça de terreny rural i es connectaria amb la SET Juià 25 kV, la subestació elèctrica del municipi.
La Generalitat ja ha revisat l’impacte ambiental de la planta i no l’ha enviat a una avaluació ordinària. Abans de tirar endavant haurà d’incorporar un estudi acústic, control arqueològic durant les obres, mesures d’integració paisatgística i una connexió soterrada amb la subestació de Juià.
La connexió elèctrica prevista seria a través d’una línia de mitjana tensió. Segons la documentació energètica, el traçat seria soterrat i tindria 330 metres, dividits en dos trams, fins al punt de connexió amb la subestació.
Un projecte petit dins del nou mapa energètic
Ebro Energy Juià queda lluny de l’escala de les grans plantes de bateries que han avançat entre Vilademuls i Sant Julià de Ramis, situades a menys de deu quilòmetres. Aquells projectes superen els 200 MW i sumen 133 contenidors de bateries. A Juià, en canvi, la proposta es limita a quatre contenidors i uns 5 MW. La comparació només serveix per donar proporció: són projectes diferents, promotors diferents i dimensions molt allunyades.
El cas de Juià, però, confirma que l’emmagatzematge elèctric comença a aparèixer en diversos punts del nord del Gironès i l’entorn immediat del Pla de l’Estany. En aquest cas, el debat no passa per la magnitud, sinó per l’encaix d’una planta de bateries en sòl agrícola, a prop de les Gavarres i en un municipi de dimensió reduïda.
El projecte entra ara en el període d’al·legacions i haurà de continuar el camí de permisos i condicions abans de poder entrar sobre el terreny. El pas següent serà veure si el tràmit rep aportacions de veïns, entitats o administracions, i si el promotor incorpora els requisits ambientals i tècnics pendents.
