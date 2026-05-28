L'Ajuntament de Girona ha de refer la licitació per plantar 150 arbres després de quedar deserta
L'Ajuntament de Girona preveu poder adjudicar el nou contracte el gener de 2027 per poder plantar els exemplars abans del març
L'Ajuntament de Girona no podrà plantar, de moment, els 150 exemplars que preveia entre el novembre d'aquest any i el març de 2027. La licitació del contracte pel subministrament d'arbrat i el servei per l'obertura de clots de la plantació ha quedat deserta i, ara, el consistori haurà de començar tot el procés de nou. De fet, han quedat sense adjudicar els dos lots amb els quals estava dividit el contracte.
Per una banda, no hi va haver cap empresa que es presentés en les tasques per fer el servei de l'obertura de clots, que tenia un preu de sortida de 19.905,72 euros. Mentrestant, l'empresa Cultius Mas Cuní SL, de Bordils, va ser l'única que es va presentar per fer les tasques per fer el subministrament de l'arbrat, que tenia un preu de sortida de 50.000,01 euros. La companyia no va quedar descartada inicialment, però sí més endavant per no complir una sèrie de criteris.
En concret, es va presentar "en blanc" i "sense cap dada consignada" l'annex que contenia l'oferta econòmica. És el document on l'empresa havia d'indicar els preus unitaris de cada espècia d'arbre, i això "no pot qualificar-se com un error material o formal, sinó que suposa un error manifest de l’oferta econòmica" perquè "impedeix conèixer el preu realment ofert". Això ha fet impossible valorar l'oferta segons els criteris dels plecs, i el contracte ha quedat desert.
Revisió de preus
Segons detallen fonts municipals, el contracte s'haurà de "refer" amb els "preus de 2026". El preu de sortida de la contractació era de 69.905,73 euros anuals quan va sortir la licitació a mitjan març. Així i tot, el contracte detallava que es podien aprovar fins a tres pròrrogues d'un any cadascuna, que podria enfilar el pressupost total fins als 260.003,35 euros. En haver quedat desert, tot apunta que el preu variarà quan es torni a licitar.
L'Ajuntament calcula que es podrà "adjudicar el gener". Els exemplars "es poden plantar fins al març", coincidint amb el període de repòs vegetatiu de cadascuna de les espècies a plantar, per la qual cosa, l'adjudicatària tindrà des de principis de 2027 fins al març per executar les tasques de plantar els 150 arbres.
Si aquest contracte s'acaba adjudicant, es prioritzarà plantar els exemplars en espais on s'han talat arbres per risc de caiguda, arbres morts o arbres que han patit accidents. Entre d'altres, fa uns mesos es van talar sis pins que hi havia a una rotonda ubicada a l'avinguda Lluís Pericot (a la cruïlla amb el carrer Caldes de Montbui). També se n'han talat i caigut al parc de les Pedreres, on un projecte ja preveu substituir 48 arbres i plantar-ne 22 de nous.
33.000 arbres vius
El Pla Director de l’Arbrat Urbà de Girona indica que, el 2024, hi havia 33.381 arbres vius arreu de la ciutat, dels quals el 91,8% estan catalogats com a "normals". Mentrestant, el 6,7% presentava alternacions i l'1,4% estava en estat decadent. L'informe destaca que "la quantitat d’arbres morts a la ciutat és baix", i això indica una "baixa taxa de reposició, però no deixadesa en la retirada i gestió".
En tot cas, l'objectiu de l'Ajuntament es continuar reposant l'arbrat de la manera "més planificada possible", tal com va explicar el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot. Tot això, perquè la ciutat avanci cap a un model "més verd, resilient i adaptat a les noves condicions climàtiques i els seus impactes i conseqüències".
