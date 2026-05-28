Les obres de la plaça d'Espanya de Girona coincidiran amb la construcció d'un nou hotel

Les reformes de la plaça d'Espanya, adjudicades per prop de 3 milions d'euros, començaran abans de l'estiu amb algunes tasques prèvies

Les tasques que marquen l'espai on s'ha de construir l'hotel. / Marc Martí Font

Les obres de la plaça d'Espanya de Girona podrien coincidir amb la construcció d'un hotel que s'ubicarà en l'esplanada on hi havia l'antiga estació d'autobusos. Ho han confirmat els tècnics d'Adif en la presentació, aquest dijous matí, de les reformes de la plaça, tot i que no han avançat més detalls d'aquest nou hotel. En tot cas, ja fa setmanes que hi ha unes tanques ubicades en l'espai on s'ha d'aixecar l'equipament.

Fa anys, ja es va especular amb la construcció d'aquest hotel i, de fet, la propietat havia demanat la llicència per poder construir l'edifici i altres habitatges que quedaran lligats amb els del carrer Pierre Vilar. Els terrenys són de la promotora gironina Homs. Tot apunta, que les obres de la plaça d'Espanya, que preveuen començar abans de l'estiu amb algunes tasques prèvies, han precipitat també la construcció de l'hotel per fer les dues actuacions en paral·lel.

Pel que fa a la reforma de la plaça d'Espanya, els tècnics d'Adif han explicat aquest matí que l'inici de les obres era "imminent" perquè ja s'han adjudicat a l'empresa Construcciones Rubau SL per 2.964.750,33 euros. Ara, s'està en els "períodes previs de la firma de l'acte de replanteig", ha dit el representant d’ADIF a Catalunya, Àngel Contreras. Un cop s'hagi realitzat, podran començar les tasques prèvies a les obres. Es calcula que s'allarguin durant quatre mesos. És a dir, que la nova plaça d'Espanya no serà una realitat fins passat l'estiu.

