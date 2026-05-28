La UdG alerta que l’augment de denúncies mèdiques pot posar en risc les indemnitzacions als pacients
Unes jornades internacionals a la Facultat de Dret defensen una llei específica per ordenar els conflictes, la mediació i les assegurances en l’àmbit sanitari
La Facultat de Dret de la Universitat de Girona ha acollit aquest dimecres i dijous unes jornades internacionals sobre la necessitat d’una llei de responsabilitat civil mèdica i sanitària. La trobada, organitzada per l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG, ha reunit una cinquantena d’experts del món acadèmic, judicial, assegurador i sanitari procedents de diversos països europeus.
Les sessions han servit per abordar els principals reptes jurídics vinculats a la responsabilitat mèdica i sanitària, en un context marcat per l’augment de reclamacions i per la complexitat creixent dels conflictes derivats de l’activitat assistencial. Entre les qüestions tractades hi ha els diferents models de responsabilitat sanitària existents a Europa, la prova i la càrrega probatòria en aquests processos, la gestió dels riscos sanitaris, la mediació i altres mecanismes de resolució de controvèrsies.
El catedràtic emèrit de Dret Civil Miquel Martín adverteix que en els darrers anys el nombre de casos de responsabilitat mèdica denunciats ha augmentat ràpidament. Segons assenyala, aquest creixement ha generat el temor que la responsabilitat deixi de ser assegurable i que les entitats asseguradores es retirin del mercat, fet que podria posar en perill la indemnització dels pacients que han patit lesions.
Martín considera que a Espanya la solució s’ha volgut concentrar en el barem sanitari, un sistema de valoració similar al dels accidents de trànsit que, segons apunta, donaria lloc a indemnitzacions més baixes. Davant d’això, les jornades han plantejat un enfocament més ampli, basat en una llei de responsabilitat civil mèdica i sanitària que reguli millor la qualitat de les prestacions, la gestió dels riscos, els mecanismes alternatius per evitar arribar als tribunals, les regles de responsabilitat civil i el paper de les assegurances.
Perspectiva europea
El director de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat, Jordi Ribot, destaca que la trobada respon a la vocació del centre d’estudiar el dret privat des d’una perspectiva europea i comparada. Les jornades han comptat amb experts d’Itàlia, França i Portugal, així com amb ponències i comunicacions que han incorporat l’anàlisi d’altres ordenaments jurídics.
El programa ha inclòs magistrats, catedràtics, advocats i representants del sector assegurador i sanitari. Les sessions també han incorporat espais de debat i presentació de comunicacions acadèmiques, amb l’objectiu de compartir recerques i experiències sobre una matèria que té impacte directe en el sistema sanitari, els professionals i els pacients.
Amb aquesta iniciativa, la UdG reforça la seva activitat en l’àmbit de la recerca jurídica aplicada i en la generació d’espais de debat sobre qüestions amb incidència social i sanitària.
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa
- Adif expropia cinc finques a Aiguaviva per reforçar un talús de l'Alta Velocitat