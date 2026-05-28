Veí de Girona protesta davant l'Ajuntament per la pèrdua de mobles en un pis cedit a lloguer social
El veí de Girona reclama una compensació superior a la que li ofereix el consistori per la pèrdua dels seus mobles
El veí de Girona que va recuperar un pis cedit a l'Ajuntament i que estava destinat a lloguer social, però se'l va trobar sense mobles, ha protestat aquest dimecres davant l'edifici consistorial. Ho ha fet perquè no està d'acord amb la quantitat de diners que li dona el consistori després d'encarregar un peritatge extern. L'afectat ha portat una màscara de Guy Fawkes (coneguda per l'aparició a la pel·lícula V de Vendetta) i un cartell que deia "l'Ajuntament de Girona m'ha robat els mobles de casa meva ja en fa un any". Assegura, a més, que continuarà amb la protesta fins que el consistori li faci cas.
Tot plegat arrenca a començaments de l’any passat. El propietari es va adreçar a l’Oficina Municipal d’Habitatge per comunicar que al juny vencia el contracte de lloguer del pis que tenia cedit a l'Ajuntament dins el programa 60/40 de lloguer social i el volia recuperar. Segons va explicar aleshores, la seva intenció era tornar-lo a llogar a una família vulnerable, però fora de qualsevol programa municipal.
Ara bé, quan al maig va tornar a l’oficina per saber en quin punt es trobaven els tràmits, li van informar que el pis continuava ocupat per persones vulnerables i que la devolució de l’habitatge s’endarreriria més del previst. Finalment, el pis li va ser retornat en la data pactada, tot i que el propietari ja havia denunciat el llarg recorregut administratiu que havia hagut d’afrontar. Quan va entrar a l’habitatge, però, va comprovar que faltaven tots els mobles. Ara reclama una compensació econòmica superior a la que li ofereix l’Ajuntament i, per aquest motiu, ha presentat al·legacions al peritatge elaborat.
El tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, explica que, per “no ser parcials”, l’Ajuntament va encarregar un “peritatge extern”. A més, assenyala que, a diferència d’altres casos en què el peritatge només es basa en “l’inventari de quan se signa el lloguer del pis”, en aquesta ocasió també s’ha tingut en compte “la petició del veí” i elements que “no apareixien a l’inventari”.
Subscriu-te per seguir llegint
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
- Foc nou al Girona
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona