Veïns alerten de problemes amb la recollida de restes vegetals al barri de Palau de Girona
El president de l'Associació de Veïns assenyala que hi ha zones apartades on a vegades no recullen
Veïns del carrer Roca Colom, ubicat al barri de Palau-sacosta de Girona, denuncien que la recollida de les restes vegetals no es fa en les dates establertes en el calendari. Segons expliquen, l'últim cop que l'empresa que s'encarrega de les tasques, Girona+Neta, va fer el servei va ser el passat 22 d'abril. Després, el 6 i el 22 de maig ja no es va dur a terme.
Cal recordar que el 6 de maig es va posar punt final a la vaga de tres dies de la plantilla de Girona+Neta i aquella mateixa nit, tot i que ja van treballar, no es van fer determinades accions, com ara instal·lar les àrees temporals al Barri Vell i part del Mercadal. Els veïns, però, asseguren, que les fraccions del porta a porta sí que es van recollir.
El president de l'Associació de Veïns de Palau-sacosta, Valentí Giralt, remarca que "hi ha algun lloc apartat que a vegades no entren a buscar-ho". Posa d'exemple el carrer Sarriera que és un "cul-de-sa, no té sortida i es descuiden". Giralt deixa clar que aquestes incidències no passen a tot el barri, però sí que "segur que hi ha incidències". Ara bé, també reconeix que "el porta a porta funciona molt bé".
Altres barris
Segons el calendari que es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament, el pròxim cop que es recolliran les restes vegetals al barri de Palau-sacosta serà el 3 de juny (sempre passen els dimecres). Durant el pròxim mes, de fet, passaran també els dies 10 i 17. Girona+Neta fa quatre rutes diferents al llarg de la setmana per recollir les restes vegetals dels diferents barris que utilitzen el sistema del porta a porta.
A principis d'aquest any l'Ajuntament va anunciar un canvi en la recollida de les restes vegetals. Inicialment, els barris del porta a porta havien de treure un saca de ràfia homologada els dilluns o els dimarts depenent de la zona. Després es va canviar per cubells de 240 litres amb l'objectiu que fossin més fàcils de manipular tant per als veïns com per al personal de recollida de residus. De novembre a febrer la recollida es fa un cop al mes a cada barri; el juny i el juliol, quan la vegetació té un creixement més ràpid, la recollida es fa tres vegades; mentre que durant la resta de mesos (març, abril, maig, setembre i octubre), la recollida és bimensual. En total, les restes vegetals es recullen vint-i-dos dies l’any.
El barri de Palau-sacosta no és l'únic que ha detectat problemes amb la recollida de les restes vegetals. Veïns de Montilivi indiquen que el 21 d'abril (en aquest barri sempre és els dimarts) no van passar a recollir les restes vegetals, i tampoc ho van fer dues setmanes més tard, el 5 de maig, quan els treballadors de Girona+Neta estaven en vaga. La setmana passada, però, sí que es va fer el servei. En canvi, els veïns de Germans Sàbat i Fontajau detallen que la recollida s'ha fet segons el calendari previst.
