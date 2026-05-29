Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
escombraries Gironamillor coca Sant Joannou hospital Gironameteorologia GironaTorrot SaltGirona FC
instagramlinkedin

Canvis a la plaça d'Espanya de Girona: supressió de carrils, nous sentits de circulació i pacíficació de trams

Adif presenta el projecte, que es començarà abans de l'estiu i busca convertir la plaça en un espai més amable per a vianants i ciclistes

L'estat actual de la plaça d'Espanya de Girona.

L'estat actual de la plaça d'Espanya de Girona. / Marc Martí Font

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Adif va presentar aquest dijous les reformes que es faran a la plaça d'Espanya de Girona, unes obres llargament esperades pels veïns. Aquestes són les deu claus per entrendre com serà la reforma de la plaça, que preveu començar abans de l'estiu:

  1. La reforma transformarà de manera integral la plaça d’Espanya, un dels principals accessos a Girona i punt de connexió amb l’estació. Les actuacions cuejaven des de fa temps.
  2. El projecte vol convertir aquest espai en una plaça més amable, amb més protagonisme per als vianants, les bicicletes i les zones d’estada.
  3. La circulació canviarà de forma important: ja no es podrà fer el gir actual des del carrer Barcelona per arribar a l'estació i se suprimirà aquest carril.
  4. El carrer Pierre Vilar, davant de l’estació, canviarà el sentit de circulació i els vehicles hi hauran d’accedir des del carrer de la Creu. Els taxis i les parades ràpides de vehicles es traslladaran al carrer Pierre Vilar, dins de la nova ordenació de la mobilitat.
  5. Es crearà un nou carril perpendicular a l’estació que funcionarà com una prolongació del carrer Bisbe Lorenzana i permetrà connectar amb el carrer Barcelona. Aquest nou espai de circulació també servirà per ubicar-hi vehicles d’emergència i zones de càrrega i descàrrega.
  6. El tram final del carrer Bailèn, davant dels locals de restauració, es pacificarà i tindrà un pas elevat per als vehicles, que un cop arribin a la zona de l'estació hauran de girar cap al carrer de Ferràn Soldevila i Zubiburu.
  7. La reforma incorporarà més espai urbà de qualitat, amb la reubicació de l'estació de la Girocleta, un parc infantil, bancs, arbres perquè sigui un espai més amable per la ciutadania, i amb més ombra. També es reubicarà l'escultura anomenada Monument a la Vellesa.
  8. Es crearà un nou carril bici que donarà continuïtat al que ja existeix al carrer de Ferràn Soldevila i Zubiburu, i que ve de la plaça Poeta Marquina. Passarà per davant l'estació i arribarà al parc Central pel carrer de la Creu.
  9. L'Ajuntament estudia tornar a col·locar a la plaça locomotora del trenet de Sant Feliu de Guíxols, tot i que també podria ubicar-se al parc Central.
  10. Les obres les farà Construcciones Rubau SL per 2,96 milions d’euros i l’inici és imminent. Podrien coincidir amb la construcció d’un hotel a l’esplanada de l’antiga estació d’autobusos que ha d'aixecar la promotora gironina Homs.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
  2. Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
  3. Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
  4. Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
  5. Un pare de Girona crea una aplicació web per calcular les probabilitats d'aconseguir plaça en una escola bressol
  6. Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
  7. Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
  8. El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa

La Menuda: pastisseria d’autor, brioixeria i cafè d’especialitat a Banyoles

La Menuda: pastisseria d’autor, brioixeria i cafè d’especialitat a Banyoles

Ajuntament i Bàsquet Girona ultimen la concessió de Fontajau per 50 anys

Ajuntament i Bàsquet Girona ultimen la concessió de Fontajau per 50 anys

El SHUM renova el tècnic Jordi Garcia i set jugadors

El SHUM renova el tècnic Jordi Garcia i set jugadors

Gemma González, la cantant de Cassà de Filomena: "Volia ser pianista d'un transatlàtic i encara no ho descarto"

Gemma González, la cantant de Cassà de Filomena: "Volia ser pianista d'un transatlàtic i encara no ho descarto"

Les 10 claus per entendre com es preveu transformar la plaça de Catalunya de Girona

Les 10 claus per entendre com es preveu transformar la plaça de Catalunya de Girona

Ser de l’equip que estimes en l’alegria i la tristesa

Ser de l’equip que estimes en l’alegria i la tristesa

Les 10 claus per entendre com serà la plaça d'Espanya de Girona

Les 10 claus per entendre com serà la plaça d'Espanya de Girona

Un local històric de Girona deixa de la plaça del Vi després de 90 anys per anar al Mercadal

Un local històric de Girona deixa de la plaça del Vi després de 90 anys per anar al Mercadal
Tracking Pixel Contents