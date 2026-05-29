Canvis a la plaça d'Espanya de Girona: supressió de carrils, nous sentits de circulació i pacíficació de trams
Adif presenta el projecte, que es començarà abans de l'estiu i busca convertir la plaça en un espai més amable per a vianants i ciclistes
Adif va presentar aquest dijous les reformes que es faran a la plaça d'Espanya de Girona, unes obres llargament esperades pels veïns. Aquestes són les deu claus per entrendre com serà la reforma de la plaça, que preveu començar abans de l'estiu:
- La reforma transformarà de manera integral la plaça d’Espanya, un dels principals accessos a Girona i punt de connexió amb l’estació. Les actuacions cuejaven des de fa temps.
- El projecte vol convertir aquest espai en una plaça més amable, amb més protagonisme per als vianants, les bicicletes i les zones d’estada.
- La circulació canviarà de forma important: ja no es podrà fer el gir actual des del carrer Barcelona per arribar a l'estació i se suprimirà aquest carril.
- El carrer Pierre Vilar, davant de l’estació, canviarà el sentit de circulació i els vehicles hi hauran d’accedir des del carrer de la Creu. Els taxis i les parades ràpides de vehicles es traslladaran al carrer Pierre Vilar, dins de la nova ordenació de la mobilitat.
- Es crearà un nou carril perpendicular a l’estació que funcionarà com una prolongació del carrer Bisbe Lorenzana i permetrà connectar amb el carrer Barcelona. Aquest nou espai de circulació també servirà per ubicar-hi vehicles d’emergència i zones de càrrega i descàrrega.
- El tram final del carrer Bailèn, davant dels locals de restauració, es pacificarà i tindrà un pas elevat per als vehicles, que un cop arribin a la zona de l'estació hauran de girar cap al carrer de Ferràn Soldevila i Zubiburu.
- La reforma incorporarà més espai urbà de qualitat, amb la reubicació de l'estació de la Girocleta, un parc infantil, bancs, arbres perquè sigui un espai més amable per la ciutadania, i amb més ombra. També es reubicarà l'escultura anomenada Monument a la Vellesa.
- Es crearà un nou carril bici que donarà continuïtat al que ja existeix al carrer de Ferràn Soldevila i Zubiburu, i que ve de la plaça Poeta Marquina. Passarà per davant l'estació i arribarà al parc Central pel carrer de la Creu.
- L'Ajuntament estudia tornar a col·locar a la plaça locomotora del trenet de Sant Feliu de Guíxols, tot i que també podria ubicar-se al parc Central.
- Les obres les farà Construcciones Rubau SL per 2,96 milions d’euros i l’inici és imminent. Podrien coincidir amb la construcció d’un hotel a l’esplanada de l’antiga estació d’autobusos que ha d'aixecar la promotora gironina Homs.
