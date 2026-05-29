La Colla Excursionista Cassanenca obre la Festa Major de Cassà de la Selva en el seu 60è aniversari literari
El pregó va combinar un sketch teatral amb intervencions d'antics guanyadors, rememorant els 60 anys dels premis literaris
La Colla Excursionista Cassanenca va protagonitzar aquest dijous el pregó de la Festa Major de Cassà de la Selva, un acte que va servir per donar el tret de sortida a cinc dies d’activitats per a tots els públics. L’entitat va ser l’escollida d’enguany coincidint amb el 60è aniversari dels Premis Literaris de Cassà, que va impulsar i organitzar durant molts anys.
El pregó va tenir un format especial, tant per la disposició de l’espai com per la posada en escena, combinant un sketch teatral amb intervencions més personals d’antics guanyadors. Al pati de Can Trinxeria s’hi van instal·lar plafons amb els noms dels premiats de totes les edicions, des del 1967 fins al 2026.
L’acte va arrencar amb la recreació d’una reunió de junta per part d’alguns membres de la Colla, ambientada una dècada després dels primers premis literaris. Tot seguit, quatre representants de guanyadors i guanyadores van llegir fragments de les obres amb què havien estat distingits i van explicar què havia significat per a ells rebre aquell guardó.
Un dels moments destacats de la vetllada va ser la participació de l’escriptor i periodista Vicenç Villatoro, guanyador dels Premis Literaris de Cassà el 1980. Entrevistat pel cassanenc Marc Salgas, Villatoro va repassar la seva experiència al certamen i va compartir records i anècdotes de quan s’hi va presentar.
L’acte es va tancar amb un homenatge als diferents presidents que ha tingut la Colla Excursionista Cassanenca al llarg dels anys, així com a Joan Carles Coldolà, conductor del pregó i també de l’acte de lliurament dels Premis Literaris.
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Un pare de Girona crea una aplicació web per calcular les probabilitats d'aconseguir plaça en una escola bressol
- Veí de Girona protesta davant l'Ajuntament per la pèrdua de mobles en un pis cedit a lloguer social
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- S’acaba l’era Míchel al Girona
- Sabies que a Mata hi passava un tren que unia Banyoles amb Girona, conegut popularment com el Tren Pinxo?