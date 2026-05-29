El Consorci del Ter millora la rampa de peixos de l'illa de la Pilastra i restaura els hàbitats de ribera a l'entorn
L'actuació ha consistit a col·locar 62 deflectors per disminuir la velocitat de l'aigua, que era massa elevada
El Consorci del Ter ha enllestit la millora de la rampa de peixos de l'illa de la Pilastra construïda l'any 2020. L'actuació ha consistit a col·locar 62 deflectors per disminuir la velocitat del flux d'això. Els treballs s'han fet després de comprovar, a través de diversos estudis de seguiment i avaluació de la connectivitat i l'efectivitat de la rampa, que les velocitats eren "massa elevades" i que el sistema era "poc eficient". L'illa de la Pilastra està situada al terme municipal de Sant Gregori i és propietat de l'Ajuntament de Bescanó. Els treballs han comptat amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a actuacions de recuperació de riberes en rius i millora ecològica de zones humides de conca fluvial.
Segons informa el Consorci en un comunicat, amb l'execució de les obres també han fet seguiment per avaluar la millora de la connectivitat ecològica i l'efectivitat del dispositiu de pas de peixos, estimant la taxa de pas (individus/dia i kg/dia) per espècie, l'avaluació del poblament de peixos a banda i banda de la rampa, seguiment del funcionament hidrològic de la rampa i anàlisis de resultats. Els resultats han confirmat la millora de la funcionalitat de la rampa i, per tant, de l'actuació feta.
Paral·lelament, han fet treballs de restauració dels hàbitats de ribera com la retirada de deixalles i residus dins de l'illa i els entorns, la millora forestal de la verneda, el control de flora exòtica invasora i la gestió de restes vegetals i dels residus. L'objectiu és millorar l'estat de conservació dels hàbitats presents dins l'espai natural protegit xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter i evitar que les espècies invasores proliferin i es dispersin a través del riu Ter.
Pel que fa a la recollida de residus, l'àmbit d'actuació ha estat tant l'illa com les ribes nord i sud, on encara apareixen deixalles acumulades durant el temporal Gloria del 2020 per la degradació de la matèria vegetal que les amagava. També algunes de les activitats d'ús públic de la zona produeixen residus, remarca en Consorci.
Respecte a la recuperació del bosc de ribera, l'actuació s'ha centrat a l'oest de la resclosa de la Pilastra, on hi ha una bassa allargada que s'alimenta de les filtracions de la base de la resclosa, i també al tram final de l'illa i a la riba esquerra del riu en aquesta part final. En aquests punts han millorat la verneda i els hàbitats adjacents. La restauració dels boscos de ribera degradats a través de l'aplicació de la gestió silvícola ha de millorar la regeneració amb espècies autòctones dels hàbitats de ribera. I per últim, han fet control de flora exòtica invasora com robínies, troana, negundo o acàcia de tres punxes.
Les actuacions s'han donat a conèixer a la ciutadania en general i també als alumnes d'escoles, que han participat en tallers de pesca científica o visites. També hi va haver una recollida de residus a l'espai amb voluntariat que va permetre retirar del medi 23 quilos de residus (cinc bosses d'envasos lleugers, una de vidre, una d'aparells elèctrics i electrònics i una de ferralla), així com un taller obert a la ciutadania de pesca científica el passat 23 de maig. Finalment, han renovat un cartell que inclou informació sobre la resclosa i la fauna autòctona.
