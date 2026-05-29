Crema un contenidor al carrer Barcelona de Girona i el foc n'afecta un altre
L'incendi no va causar més danys
Els Bombers de la Generalitat van treballar dijous a la nit en un incendi de contenidors al carrer Barcelona de Girona.
El succés va tenir lloc cap a les onze de la nit. Segons informen els Bombers, el foc va començar en un contenidor de rebuig i les flames també van afectar un contenidor del costat, destinat al paper.
Tot i l’ensurt, no es van haver de lamentar més danys, segons el cos d’emergències. En el servei també hi va intervenir la Policia Municipal de Girona.
