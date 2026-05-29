Dia s'instal·larà al Mercat de Salt substituint Mercadona amb un nou establiment previst per al setembre
L'empresa valencian abaixarà la persiana aquest dissabte
La companyia entrant haurà de presetar servei fins al 2054, quan acaba la concessió
La cadena de supermercats Dia serà l’operador que s’ubicarà a l’espai que, a partir d’aquest dissabte, deixarà el Mercadona del Mercat de Salt. Serà el primer establiment que la franquícia obrirà a Salt i tot apunta que inaugurarà el setembre. Tot això arriba després d’un procés en què Mercadona i l’Ajuntament han anat de la mà per trobar aquest nou operador, que prestarà servei al mercat fins al 2054, quan expira la concessió. Es preveu que les parts facin oficial aquest relleu en les pròximes hores.
Des del primer moment, l’objectiu ha estat trobar una empresa amb unes característiques similars a les actuals. El consistori va prioritzar, així, que el relleu es fes sempre amb una activitat de supermercat per complementar l’oferta de productes frescos de les parades del mercat.
Tot apunta que Dia començarà les obres per adaptar l’espai en les pròximes setmanes, amb la previsió d’obrir al setembre. La marca va tancar el 2025 amb un benefici net de 129 milions d’euros i amb l’obertura de 94 nous establiments. Per a aquest any preveia inaugurar un centenar de supermercats més, i un d’aquests serà a Salt. La companyia ja té presència a la ciutat de Girona, amb dos locals.
El tancament de Mercadona
Fa dies que al supermercat hi ha cartells que anuncien el tancament definitiu per aquest dissabte a les tres de la tarda. Tal com va comunicar Mercadona fa uns mesos, l’establiment “no respon als estàndards necessaris requerits per atendre els clients”. Aquest supermercat es va inaugurar l’any 2004, coincidint amb la reforma del mercat.
Mercadona hi va fer una reforma important el 2021, amb una inversió de 3,3 milions d’euros, amb l’objectiu de reduir el consum energètic. En aquest sentit, es va millorar l'aïllament tèrmic i acústic optimitzant els materials i el gruix de les parets i sostres i es van incorporar congeladors horitzontals més eficients energèticament. Aquelles obres van obligar a aturar l’activitat durant uns dos mesos i mig, un termini semblant al que ara es preveu que comporti el canvi d’empresa.
La companyia ja va avançar que els treballadors d’aquest establiment tenien la continuïtat assegurada en altres supermercats, com el del número 4 del camí dels Carlins, just al costat de l’Espai Gironès, que va obrir abans de la pandèmia. Ho va fer després de descartar la possibilitat d’ampliar el local que tenia als baixos de l’avinguda dels Països Catalans.
