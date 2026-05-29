Girona: la plaça de Catalunya es transformarà per limitar el pas de cotxes i prioritzar els vianants
Una proposta de consens definirà l'espai amb restriccions de trànsit progressives i l'autorització de veïns i mercaderies
Després d'un procés participatiu que va engegar el passat mes de març, l'Ajuntament de Girona ja té sobre la taula una proposta de consens per definir la transformació de la plaça de Catalunya. Aquestes són les deu claus per entrendre com podria ser aquest espai i com s'ha definit:
- La plaça reduirà el trànsit de manera significativa. L’Ajuntament vol transformar aquest espai perquè deixi de funcionar com un punt de pas habitual de vehicles i guanyi pes com a espai més amable per als vianants.
- La mesura principal serà restringir la circulació amb una nova càmera de control. El dispositiu s’instal·laria al vial est, a l’encreuament amb el carrer del Carme, i funcionaria de manera similar a la càmera que ja regula l’accés al Barri Vell, que continuarà al mateix punt per fer el control dels vehicles que entrin al nucli antic.
- Només hi podrien circular vehicles autoritzats. El pas quedaria reservat, principalment, als veïns de la zona i als vehicles de mercaderies, com furgonetes i camions de repartiment.
- Els empadronats en diversos àmbits pròxims podrien mantenir l’accés. La restricció preveu autoritzar veïns de la plaça Pompeu Fabra, la plaça de Catalunya, l’avinguda de Sant Francesc i el carrer del Carme a partir del pont de l’Areny, així com de les àrees d’influència de Pedreres-Fora Muralla i Torre Gironella.
- El vial sud passaria a tenir doble sentit de circulació. Aquest canvi permetria als vehicles procedents del carrer del Carme, Pedreres o Torre Gironella sortir pel passeig General Mendoza sense haver de fer la volta a la plaça. Els que arribin a la plaça des de l'avinguda de Jaume I i no tinguin autorització hauran de girar directament cap al passeig General Mendoza
- L’Ajuntament encara ha d’estudiar la viabilitat tècnica i l’impacte de la proposta. La transformació no serà immediata, sinó progressiva, i dependrà dels informes dels equips de mobilitat i espai públic.
- Caldrà definir qui podrà demanar autorització i amb quins criteris. Abans d’activar el nou sistema, s’hauran de concretar les àrees d’influència, obrir un període de sol·licituds i informar els veïns i els conductors afectats.
- El procés participatiu ha implicat 42 entitats i associacions. Hi han participat veïns, comerciants, hostalers, entitats de mobilitat i accessibilitat, institucions del Barri Vell i altres agents de la ciutat.
- La transformació també reordenarà altres usos de la plaça. Es preveu habilitar aparcaments per a bicicletes i bicicletes de càrrega, reubicar places per a persones amb mobilitat reduïda i motocicletes, i traslladar la parada de taxis de l’avinguda Sant Francesc al vial oest.
- De moment es descarta convertir directament una part de la plaça en zona de vianants. A diferència de la prova pilot del 2024 al vial oest, ara l’Ajuntament opta per una restricció del trànsit més gradual, després de les queixes veïnals i comercials que va generar la possibilitat de consolidar aquell tall.
