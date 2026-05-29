Girona vol recuperar la locomotora del trenet a la plaça d'Espanya un cop acabades les reformes
Actualment es troba en magatzems municipals
L'Ajuntament de Girona preveu tornar a col·locar a la plaça locomotora del trenet de Sant Feliu de Guíxols a la plaça d'Espanya. El 2008 va ser retirada arran de les obres que van suposar l'arribada de l'alta velocitat a la ciutat. Fonts municipals afirmen que ara per ara s'estudia si ubicar-la a la mateixa plaça o al parc Central. Actualment està guardada en uns magatzems de les brigades municipals al polígon de Mas Xirgu.
El retorn de la locomotora es produiria un cop hagin acabat les reformes que preveuen començar aquest estiu a la plaça d'Espanya i que ahir va presentar Adif a la seu de la Subdelegació del Govern a Girona. Abans de l'arribada de l'alta velocitat, la locomotora s'ubicava a la zona del jardí de la plaça, just a la sortida de l'estació. Uns anys més tard de ser retirada, l’Associació d'Amics del Ferrocarril de les Comarques Gironines va aprofitar per restaurar-la.
La locomotora restaurada data de l'any 1891 i la va construir l'empresa Krauss & Cie A. G. En el frontal llueix el número 2, que es va adjudicar a la primera sèrie de quatre locomotores de la Companyia del Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona, una línia oberta el 1892.
