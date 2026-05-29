L’Ajuntament de Girona llança els Premis Talent Innovador per reconèixer la creativitat de l’alumnat de FP
Els nous guardons distingeixen la creativitat de l'alumnat per aportar solucions innovadores als reptes actuals, amb dues categories diferenciades
L’Ajuntament de Girona ha creat els Premis Talent Innovador – FP Girona, una nova proposta que pren el relleu dels antics Premis d’Emprenedoria de l’FP amb l’objectiu d’impulsar la innovació i el talent jove. La primera convocatòria s’obrirà el pròxim 1 de juny i les candidatures es podran presentar fins al 23 de juny de 2026 a través del web del Consell de la Formació Professional de Girona.
Amb aquest canvi de nom, el consistori vol eixamplar el concepte d’emprenedoria, que ja no es limita només a la creació de nous negocis, sinó que incorpora també la capacitat d’aportar solucions creatives i innovadores als reptes que plantegen empreses i organitzacions existents. Després de set edicions i 42 projectes reconeguts, el programa s’ha actualitzat per adaptar-se millor a la realitat actual dels centres de formació professional i reforçar el paper de l’FP com a motor d’innovació al territori.
La regidora de Treball, Raquel Robert Rubio, ha remarcat que “la formació professional és un motor d’innovació, talent i oportunitats per a la ciutat i per al nostre teixit empresarial”. Segons ha afegit, amb aquests guardons el que es vol és “reconèixer la creativitat i la capacitat de l’alumnat per aportar solucions innovadores als reptes actuals”.
Una de les principals novetats és la incorporació de dues categories diferenciades. D’una banda, la d’“Idea de negoci”, centrada en plans d’empresa i iniciatives emprenedores. De l’altra, la d’“Innovació aplicada”, orientada a donar resposta a reptes reals plantejats per empreses i entitats. Amb aquest enfocament, els premis posen l’accent en l’emprenedoria com una competència vinculada a la innovació, la creativitat i la capacitat de transformar maneres de treballar i d’afrontar reptes socials, econòmics i ambientals.
El jurat estarà format per representants d’entitats i agents del territori vinculats a l’àmbit de la innovació i l’emprenedoria, reforçant així la connexió entre el món educatiu i l’ecosistema socioeconòmic local. A l’hora de valorar els projectes es tindrà especialment en compte l’impacte positiu sobre el territori, amb una atenció especial a la contribució social, econòmica i ambiental de les propostes.
Els guardons es lliuraran en el marc de la Jornada d’Innovació i Emprenedoria de l’FP de Girona, un acte públic que vol fomentar la cultura emprenedora i l’intercanvi d’experiències entre alumnat, centres educatius, empreses i agents del territori. Els Premis Talent Innovador – FP Girona estan impulsats per l’Ajuntament, a través del Servei d’Emprenedoria del Servei Municipal d’Ocupació, amb la col·laboració del Consell de la Formació Professional de la ciutat de Girona.
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Un pare de Girona crea una aplicació web per calcular les probabilitats d'aconseguir plaça en una escola bressol
- Veí de Girona protesta davant l'Ajuntament per la pèrdua de mobles en un pis cedit a lloguer social
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- S’acaba l’era Míchel al Girona
- Sabies que a Mata hi passava un tren que unia Banyoles amb Girona, conegut popularment com el Tren Pinxo?