Un local històric de Girona deixa de la plaça del Vi després de 90 anys per anar al Mercadal
La merceria La Moda es trasllada d'aquí a unes setmanes al carrer Hortes a tocar del pont de les Peixateries Velles
El local és propietat de l'Ajuntament de Girona que ara haurà de definir el futur de l'espai
La Moda, una de les merceries més emblemàtiques de Girona, deixarà la plaça del Vi d'aquí a unes setmanes després de nou dècades i es trasllada a un nou local del barri del Mercadal, al carrer Hortes, molt a prop del carrer Santa Clara i del Pont de les Peixateries Velles. La nova ubicació , en un dels eixos comercials més actius de la ciutat. L'objectiu és que l'establiment es mantingui en un entorn amb alta afluència de públic i serveixi per seguir mantenint la seva presència al centre de Girona.
El moviment respon a una decisió estratègica de la tercera generació del negoci que amb el canvi vol "guanyar espai i ampliar oferta i comoditat".
La Moda, fundada el 1935 per Miquel Sureda i Costa - juntament amb Mª Dolors Maurici i Costa-, va néixer com una petita merceria i botiga de novetats a la plaça del Vi núm. 13. Amb el pas dels anys, es va anar ampliant l’espai de venda fins a tenir dues sales.
A principis dels 2000, a l’agafar les regnes del negoci la seva filla, Sílvia Sureda i Maurici, es varen fer unes reformes obtenint un sol espai tal com el coneixem avui en dia. Actualment són ella i les seves filles Anaïs i Noemí Borràs i Sureda qui el dirigeixen. Prop de noranta anys d’història ininterrompuda han convertit La Moda en un dels comerços històrics de referència del centre de Girona.
El cas de La Moda s’inscriu en un context de creixent reconeixement dels comerços amb llarga trajectòria. La Cambra de Comerç de Girona distingeix anualment les empreses de la demarcació que superen els cinquanta anys d’activitat, i les comarques gironines compten amb 98 establiments reconeguts com a centenaris per la Generalitat de Catalunya.
La Moda és una merceria de trajectòria construïda al llarg de diverses generacions. Arrelada al centre de la ciutat, ha esdevingut un comerç de referència per la seva proximitat, especialització i capacitat d’adaptació al pas del temps. Amb una oferta vinculada al món de la costura, els complements i altres productes especialitzats, La Moda inicia ara una nova etapa amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte familiar i seguir formant part de la vida comercial de Girona.
El negoci està situat en un local que és propietat de l'Ajuntament de Girona. Fonts municipals han indicat que mentre l'establiment ha estat obert en aquest espai han garantit que pogués funcionar. Ara s'haurà de definir què hi haurà en un futur en aquest local.
La Moda ha comptat amb l’acompanyament de la consultora especialitzada en actius immobiliaris comercials Urbinium per identificar el local que s’adaptava a les necessitats del seu nou projecte.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Un pare de Girona crea una aplicació web per calcular les probabilitats d'aconseguir plaça en una escola bressol
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa