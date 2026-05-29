La Policia Municipal de Girona deté quatre persones en un dia: tres per tràfic de drogues i una per robar dins d’una furgoneta
Les detencions es van fer al parc Central, al carrer de Francesc Civil, a Sant Narcís i a la zona de Bonastruc de Porta
La Policia Municipal de Girona va detenir aquest dijous quatre persones en diferents actuacions a la ciutat. Tres dels arrestos van ser per presumptes fets relacionats amb les drogues i el quart, per un presumpte robatori amb força a l’interior d’un vehicle.
Una de les detencions es va fer a la zona del parc Central de Rafael Masó i Valentí, en el marc del dispositiu Pla Fre, en què també participaven els Mossos d’Esquadra. Els agents van arrestar una persona per un presumpte delicte contra la salut pública i van aixecar quatre actes administratives per tinença de substàncies estupefaents.
Una altra actuació va tenir lloc cap a dos quarts de dotze de la nit al carrer de Francesc Civil. Agents de la Policia Municipal que feien vigilància preventiva van observar un possible intercanvi de substàncies entre dues persones, que després van marxar en direccions oposades. La policia va interceptar una d’elles i, segons el cos, li va trobar diverses substàncies estupefaents. La persona va quedar detinguda per un presumpte delicte contra la salut pública.
Enxampat a dins la furgoneta
La tercera detenció es va produir al carrer de Josep Maria Gironella, al barri de Sant Narcís, per un presumpte robatori amb força a l’interior d’una furgoneta. Un testimoni va alertar una patrulla que havia vist una persona trencant el vidre del vehicle i va facilitar-ne la descripció. Els agents van localitzar el sospitós a l’interior de la furgoneta i el van detenir. Segons la policia, la persona arrestada tenia antecedents.
L’última actuació es va fer a la zona de Bonastruc de Porta. Una patrulla va observar una persona que va canviar sobtadament de direcció en veure els agents. Durant la identificació, els policies van detectar una forta olor de marihuana procedent d’una bossa tipus bandolera. A l’interior hi van trobar substància verda i marró, presumptament marihuana i haixix, així com una quantitat important de diners en efectiu. La persona va ser detinguda per un presumpte delicte contra la salut pública.
