Tres persones ateses per inhalació de fum en un incendi en un habitatge de Girona
Els Bombers han extingit l'incendi a la cuina de l'habitatge i han ventilat el bloc, permetent el retorn dels veïns als seus pisos sense perill
Un incendi en un habitatge ubicat al carrer de Santa Eugènia de Girona ha fet que el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) hagi hagut d'atendre tres persones per inhalació de fum. La intervenció, però, no ha requerit cap trasllat a un centre hospitalari.
Els fets han tingut lloc al voltant de dos quarts de dues del migdia. Els Bombers s'han encarregat d'apagar el foc, que es concentrava a la cuina, i també han ventilat el bloc. Els veïns han hagut de sortir de l'edifici en un primer moment, tot i que, finalment, han pogut tornar a entrar tots als pisos perquè no hi havia perill.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Un pare de Girona crea una aplicació web per calcular les probabilitats d'aconseguir plaça en una escola bressol
- Veí de Girona protesta davant l'Ajuntament per la pèrdua de mobles en un pis cedit a lloguer social
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- S’acaba l’era Míchel al Girona