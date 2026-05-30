Elisenda Alamany dona suport a Marc Puigtió per a les municipals de Girona
Alamany passeja per Girona amb el candidat per parlar del que "preocupa" a la gent
La secretària general d’ERC a Catalunya, Elisenda Alamany, ha mostrat recentment el seu suport a Marc Puigtió de cara a les eleccions municipals de Girona del maig de l'any que ve. En un vídeo a les xarxes socials es veu com Alamany i Pugtió passegen pel Mercat del Lleó i diferents carrers de la ciutat. Tot això, després que la secretària general piulés ja fa un any que "ERC, com sempre, es presentarà amb la seva marca a les principals ciutats del país".
Puigtió havia assegurat que es presentaria amb el nom de la plataforma que ell mateix va crear, Moviment Gironí. Ara, però, és una incògnita de com ho farà, si sota aquest nom, incorporant també les sigles d'ERC o, únicament, sota les sigles republicanes. De fet, el nou president de l'executiva local, Salva Romero, va avançar a Diari de Girona quan va ser escollit que seria la militància qui escolliria com es presentaria la formació en les municipals de 2027.
El candidat, de fet, ha començat a fer porta a porta per presentar les claus de la seva candidatura. Ho va fer a Montilivi i fa uns dies ha començat a l'Eixample. En aquestes visites on pretén escoltar i conèixer les preocupacions veïnals, ja ha entregat fulletons amb el logotip de Moviment Gironí i també el d'ERC.
La publicació a xarxes
En la publicació a Instagram, que Alamany comparteix juntament amb Puigtió i quatre altres comptes vinculats a ERC (ERC Barcelona o ERC Girona, entre d'altres), la secretària general remarca que Girona "és diferent de la de fa deu anys, i també serà diferent d'aquí deu anys". Per això, destaca que es necessiten "projectes polítics que escoltin, que s’anticipin als canvis i que treballin per deixar una ciutat millor a les generacions que vindran".
En l'escrit, Alamany també apunta que han recorregut "el mercat i els carrers de Girona parlant del que preocupa a la gent". Destaca "el relleu dels negocis familiars, el futur del comerç de proximitat i les dificultats de moltes famílies per arribar a final de mes".
