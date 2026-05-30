El Festival EMpodera’t fa de Girona un punt de trobada per visibilitzar l’esclerosi múltiple
La segona edició de la jornada combina música, testimonis i activitats solidàries, coincidint amb el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple
La terrassa d’El Corte Inglés de Girona ha acollit aquest dissabte la segona edició del Festival EMpodera’t, una jornada pensada per donar visibilitat a l’esclerosi múltiple i acostar aquesta realitat tant a les persones diagnosticades com al conjunt de la societat. L’activitat, impulsada amb la Fundació Esclerosi Múltiple, ha coincidit amb el Dia Mundial de la malaltia i ha combinat música, màgia, tallers, testimonis i propostes solidàries al llarg de tot el dia.
Segons la directora del centre de la Fundació Esclerosi Múltiple a Girona, Montse Prats, la previsió era que unes 200 persones passessin per l’espai durant la jornada. El programa ha alternat actuacions i activitats amb experiències personals, com el testimoni de Begoña Matesanz, que també hi ha actuat, o el d’Anna Huguet, diagnosticada d’esclerosi múltiple i impulsora inicial del projecte.
La jornada ha començat amb parlaments, testimonis i la cançó «LluitEM», abans de donar pas a la presentació i degustació del Xuixo Solidari, elaborat amb crema de maracujà i daus d’albercoc, amb Julià Castelló i el testimoni de Lolita Pedrol. Al llarg del dia, el festival també ha incorporat propostes participatives com la «Quina Quina!», el tast de vermuts amb Vidart i Josep Pintó, el taller de pintar ceràmica amb Pètals d’Art, la benvinguda de la tarda a càrrec d’Enric Riera i una sessió de màgia amb Dion Màgic.
Huguet va crear la primera edició de l’EMpodera’t en el marc del seu Treball de Fi de Grau, juntament amb la fundació. La bona acollida de la iniciativa ha fet que l’entitat vulgui convertir el festival en una cita anual a Girona. La jornada també s’ha vinculat a la campanya Mulla’t, amb la venda de tovalloles solidàries a 19,90 euros. Des de l’1 d’abril se n’han venut unes 300 i l’objectiu és arribar a un centenar més abans que acabi la campanya, el 27 de juny. La recaptació es destina íntegrament als projectes i serveis d’atenció a les persones amb esclerosi múltiple.
La cloenda estava prevista després del testimoni d’Anna Huguet, que també havia d’actuar amb Liquid Sounds, amb la voluntat de tancar el dia amb el mateix missatge que dona sentit al projecte: compartir experiències, reforçar el suport mutu i fer més visible una malaltia que encara necessita més coneixement social.
