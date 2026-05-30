Girona obre concurs per cobrir la direcció del Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa
El concurs públic, que l'Ajuntament preveu treure el juny, inclourà requisits de grau universitari, experiència en serveis socials i formació complementària en gestió
L'Ajuntament de Girona preveu treure durant el mes de juny el concurs públic per cobrir la plaça de director del Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa, que fins ara estava ocupada de forma provisional. Carles Fàbregas és qui ocupa aquest càrrec de manera provisional des que el 2022 va deixar el lloc Kira Ramírez. Segons els estatuts, la direcció és l’òrgan que exerceix la direcció administrativa i tècnica del centre i té atribuïdes funcions de coordinació del personal, organització dels serveis, gestió econòmica i execució dels acords dels òrgans de govern.
La plaça també té una rellevància especial perquè el nomenament i el cessament de la direcció corresponen a la Junta General del Consorci, a proposta de la Presidència. Això fa que no es tracti només d’un lloc tècnic ordinari, sinó d’una figura amb responsabilitats en el funcionament diari del centre i en la gestió d’un servei essencial per a les persones en situació de sensellarisme a Girona.
Què es valorarà?
La Comissió de Valoració tindrà en compte diversos aspectes per cobrir la plaça. Entre els requisits i mèrits que es valoraran hi ha estar en possessió d’un grau universitari o titulació equivalent, preferentment en l’àmbit de les ciències socials, com ara treball social, educació social, psicologia o pedagogia. També es tindrà en compte haver prestat serveis en l’àmbit dels serveis socials d’una administració pública, especialment en administracions locals, així com disposar d’estudis complementaris postuniversitaris vinculats a la direcció i la gestió de serveis socials o àmbits similars.
La comissió valorarà igualment la formació específica en direcció i coordinació, amb cursos relacionats amb el lideratge, la gestió d’equips, la comunicació, el treball en xarxa, la planificació, el pressupost o l’administració. També es consideraran els cursos vinculats al coneixement general de l’àmbit dels serveis socials.
Pel que fa a l’experiència professional, es tindrà en compte el treball desenvolupat en Serveis Socials Bàsics, especialment en l’àmbit del sensellarisme, així com altres trajectòries vinculades a programes i projectes de serveis socials. També es valoraran les experiències relacionades amb la coordinació, la direcció i la gestió d’equips i de programes socials. Finalment, la Comissió de Valoració també podrà tenir en compte la publicació d’articles o treballs sobre serveis socials i el fet d’haver presentat algun projecte propi relacionat amb aquest àmbit.
El sensellarisme: un problema creixent
La Sopa disposa actualment d'unes seixanta places fixes destinades a allotjament per a les persones sense llar. També ofereix un servei diari de menjador amb capacitat per més d'un centenar de persones i altres serveis com atenció social, serveis d'higiene o bugaderia. Amb tot, els treballadors del centre s'han queixat de diferents mancances i de l'abandonament per part de les institucions. Ho han fet palès col·locant pancartes a la façana de l'edifici.
Fa temps que el centre està desbordat per l'auge del sensellarisme. Sense anar més lluny, la setmana passada es van comptar 201 persones que dormen al carrer a Girona, amb un creixement del 80% respecte a ara fa dos anys. L'Ajuntament és conscient de la problemàtica i ha reiterat en més d'una ocasió per a tractar la problemàtica.
Entre d'altres, ha aconseguit que la Generalitat aporti 300.000 euros per a polítiques de sensellarisme. També ha elaborat un projecte de reforma de La Sopa per uns 600.000 euros, dels quals més de dues terceres parts els inverteix l'Ajuntament.
