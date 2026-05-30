Les Fires de Girona tindran 19 barraques amb 26 candidatures, algunes descartades per incompliment
Sis entitats encara han de lliurar la documentació requerida per poder optar a una de les 19 barraques disponibles a l'esplanada de La Copa
Un total de 26 candidatures han presentat sol·licitud per tenir barraca aquest any per les Fires de Girona, que se celebraran entre el 23 d'octubre i l'1 de novembre. Són cinc candidatures més que l'any passat i, per tant, tot apunta que s'haurà de fer un sorteig per escollir les entitats que ocuparan les diferents barraques a l'esplanada de La Copa. Com l'any passat, n'hi haurà dinou, quinze de les quals sortiran d'aquestes candidatures, mentre que les quatre restants estan reservades per associacions de la Universitat de Girona.
S'ha de tenir en compte que hi ha sis d'aquestes entitats que no han presentat tota la documentació requerida, i ho hauran de fer en les pròximes setmanes si volen optar a tenir barraca. A més, l'Associació Esportiva Bàsquet Veterans Girona ja ha quedat descartada perquè "no figura com a entitat inscrita el Registre Municipal d'Entitats". També ha quedat descartada l'Associació Comerços Girona Sud perquè "s'entén que en tractar-se d’una associació de comerços és incompatible amb el requisit de ser una entitat sense ànim de lucre o amb finalitat comercial".
Per altra banda, hi ha una candidatura que figura en el grup A, perquè és conjunta, formada per dues entitats. Es tracta de l'Associació Naturalistes de Girona i la Comissió Unitària 28 de juny. Segons els criteris hi ha dues parades reservades per les candidatures incloses en el grup A i, per tant, ja la tindrien assegurada.
Les entitats que ja han presentat tota la documentació necessària per tenir barraca són:
- Associació Jovent Gironí
- AEIG Sant Narcís
- Gerunda Futbol Club
- Club Esportiu Vòlei Girona
- Club Esportiu Pontenc
- CESET
- AVAP
- Associació de Joves el Safareig
- AEIG Pare Claret
- AEIG Vista Alegre
- Colla Gegantera Fal·lera Gironina
- CPA Girona
- Associació Naturalistes de Girona + Comissió Unitària 28 de juny (candidatura conjunta)
- Club Escacs Gerunda
- Associació Casal Independentista El Forn
- Associació cultural i esportiva Bomberts de Girona
- Associació de Rugby Gironí
- Agrupament Escolta Arrels + AEIG Joan Pons
Mentrestant, les entitats que encara han de presentar documentació per poder tenir barraca són:
- AAVV Germans Sàbat
- Club d'Escacs Santa Eugènia
- Associació Juvenil Salsa Jove
- Associació de Veïns Fontajau-Xavier Cugat
- Girona Club Hoquei
- Diables de l'Onyar
Els horaris
Les parades podran estar obertes vuit dels deu dies de les Fires. Només estaran tancades dilluns 26 i dimarts 27 d'octubre. En canvi, podran obrir fins a les cinc de la matinada el 23, 24, 28, 29, 30 i 31 d'octubre. També podran obrir fins a les tres de la matinada el 25 d'octubre, mentre que l'últim dia, el 2 de novembre, ho podran fer fins a mitjanit. Les bases especifiquen que "aquest calendari es pot veure modificat en funció de la programació definitiva".
Per altra banda, el 24, 25, 29, 31 d’octubre i l'1 de novembre les parades també podran obrir en horari de migdia, posant taules i cadires, que és quan tot apunta que es farien els concerts de La Copeta i del Vermut Rock. L'horari és de dotze del migdia a cinc de la tarda.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Un local històric de Girona deixa la plaça del Vi després de 90 anys per anar al Mercadal
- Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027
- Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
- Caminar sense sortir de casa: l’entrenament de 5 minuts que triomfa a internet
- Un multireincident intenta atacar dos policies locals amb un ganivet a Blanes i l’acaben reduint a punta de pistola
- El rodatge de la superproducció d'Amazon 'Tomb Raider' blinda el Barri Vell