S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota

Els dos afectats, que es trobaven a la terrassa d'uns dos per dos metres, han caigut a la planta inferior on hi ha un local

Els Bombers han restringit l’accés a la zona afectada i han desallotjat preventivament una família del mateix pis

La policia, els bombers i el SEM treballant a la zona acordonada / Sarahi Chahin

Jesús Badenes

Girona

Dues persones han resultat ferides aquest diumenge al vespre en esfondrar-se la terrassa de la primera planta d’un edifici plurifamiliar del carrer Campcardós de Girona.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’avís s’ha rebut a les 19.28 hores i els dos afectats, que es trobaven a la terrassa, han caigut a la planta inferior, on hi ha un local. El Sistema d’Emergències Mèdiques els ha atès al lloc dels fets.

Els Bombers hi han desplaçat quatre dotacions i han revisat l’immoble juntament amb l’arquitecte municipal. Després de la inspecció, s’ha restringit l’accés a la zona afectada, una terrassa d’uns dos per dos metres situada en aquest pis.

La família, reallotjada

Com a mesura preventiva, també s’ha desallotjat la família que viu al pis de la mateixa planta. Segons Bombers, aquesta família serà reallotjada. La restricció afecta l’espai de la terrassa, mentre els tècnics mantenen les mesures de seguretat a la zona.

De moment no ha transcendit la gravetat de les lesions dels dos ferits ni la causa exacta de l’esfondrament.

A última hora del vespre, el carrer continuava acordonat i es mantenien controls d’accés a la zona. Només es deixava passar els veïns, mentre seguia restringit el pas a la resta de persones.

