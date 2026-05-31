Una marea blava omple els carrers en la 1a Cursa Antiracista de Salt i Girona
Més de 600 persones han participat a l'esdeveniment esportiu, reivindicatiu i festiu, que ha comptat amb la implicació de prop de 80 entitats i més de 75 voluntaris
Els carrers que uneixen Salt i Girona s'han convertit avui en una marea de samarretes blaves que han corregut contra el racisme. Més de 600 persones han participat aquest diumenge al matí a la primera Cursa Antiracista Salt-Girona exhaurint tots els dorsals. L'esdeveniment, organitzat per prop de 80 entitats, està adherit al conjunt de 9 curses de Top Manta contra el racisme que s'estan fent arreu del territori català.
El recorregut era de 5 km i tenia diferents quotes disponibles "per garantir que ningú en quedés exclòs per motius econòmics vam establir preus populars amb inscripcions de 5 i 10 euros i un dorsal solidari per a aquells que volien col·laborar sense córrer", han explicat Anna Mas i Marina Teixidor, membres de l'organització. Els diners que es recaptin en aquesta cursa serviran per pagar els prop de 5.000 euros acumulats en multes derivades de la resistència a desnonaments o organització d'altres accions que ha rebut el Sindicat d’Habitatge de Salt.
Des de l'organització ja han assegurat aquesta ha sigut la primera però no l'última Cursa Antiracista que acull la zona de Salt i Girona. Ara bé, tant Mas com Teixidor asseguren que no és fàcil gestionar una cursa que passi per dues poblacions diferents, perquè també ha implicat haver de parlar amb dos ajuntaments. El traçat de la cursa ha passat majoritàriament per Salt tot i que no s'han arribat a ocupar els espais més cèntrics de la població.
"He trobat a faltar persones d'origen migrant entre els participants"
Ariadna Jordà i Eva Sancho són dues de les participants que van reservar el seu dorsal fa un mes. Han valorat molt positivament haver passat per zones menys habituals: "Està bé ocupar carrers on molta gent no passeja en el seu dia a dia, justament barris on viuen moltes persones migrants; els ha donat molta visibilitat", comentaven, tot celebrant que es descentralitzin aquests actes fora de Barcelona. D'altra banda, les corredores han posat el focus en el tipus de participants, destacant que aquesta primera cursa no ha arribat a tothom: "He trobat a faltar persones d'origen migrant entre els participants; és l'evidència clara de la segregació, a vegades la informació no arriba als mateixos col·lectius interpel·lats".
En la categoria masculina, el podi l'ha encapçalat Omar Elaid (14:52), seguit de Jordi Rabionet (15:29) i Bakary Camara (16:45). Pel que fa a la categoria femenina, la primera a creuar la línia de meta ha estat Aina Sans (20:37), seguida de Clàudia Aucadell (27:42) i Elisabet Bertran (21:44).
Prop de 80 entitats organitzadores i més de 75 voluntaris
Més enllà del cronòmetre, una de les metes que més han celebrat des de l'organització és la gran quantitat de persones voluntàries que s'han sumat a aquesta iniciativa organitzada per prop de 80 entitats. "A les set del matí ja érem unes 50 persones muntant-ho tot", ha destacat Marina Teixidor, que ha subratllat que durant el dia la xifra s'ha enfilat fins als més de 75 voluntaris, que han cobert les necessitats logístiques.
La jornada s'ha acabat al mateix punt de sortida, a la Plaça U d'octubre de Salt, amb els parlaments de Maria Elena Coa representant de Top Manta, que ha destacat la importància d’actes com aquest i el gran èxit de la cursa, i la Coordinadora d’Assemblees educatives de les Terres Gironines. Després dels parlaments i la lectura del manifest, ha arribat l'ambient festiu amb la participació del grup de batucada de Santa Eugènia Fice Star (que també ha actuat com a cotxe-escombra); el DJ 6·9 Selectah, i la música de Rise Up i Feel Free.
Així doncs, amb les sensacions "molt bones" després d'aquesta primera experiència, les organitzadores ja miren cap al futur sense dubtes. "Jo penso que queda demostrat avui que tant Girona com Salt està molt en contra del racisme", ha conclòs Anna Mas.
