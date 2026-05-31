Una obra col·lectiva a Girona reivindica el dret al treball de les persones amb discapacitat
La Fundació TRESC i Efecte Mosquit convoquen la ciutadania a crear una obra col·lectiva per la inserció laboral inclusiva.
La Fundació TRESC ha impulsat una acció participativa a la plaça Miquel Santaló de Girona per reivindicar el dret al treball de les persones amb discapacitat i amb trastorns de salut mental. La proposta, feta conjuntament amb la cooperativa Efecte Mosquit dins el projecte La Mosquitera, ha convidat la ciutadania a formar part d’una obra artística col·lectiva sobre la inserció laboral en entorns oberts, inclusius i en igualtat de condicions.
La intervenció ha volgut recordar que l’accés a una feina no és només una qüestió econòmica, sinó també una via de participació social, autonomia i reconeixement. L’acció pren com a referència l’article 27 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que recull el dret a treballar en condicions d’igualtat.
Una peça feta amb escrits, brodats i fils de colors
Durant la jornada, les persones que s’hi han acostat han pogut deixar-hi reflexions, idees i experiències vinculades a les oportunitats laborals del col·lectiu. Aquestes aportacions s’han incorporat a una peça visual i tèxtil construïda amb escrits i brodats units amb fils de colors.
La imatge del teixit ha servit com a metàfora de les relacions socials i de la necessitat de construir comunitats més inclusives. L’obra, segons les entitats impulsores, vol convertir les aportacions individuals en una reivindicació compartida sobre la importància de garantir el dret a una feina en condicions reals d’igualtat.
La Mosquitera i l’art com a eina social
La intervenció ha comptat amb el suport de les artistes Jattina i Iko, participants de la quarta edició de La Mosquitera, un projecte de professionalització per a artistes visuals impulsat per la cooperativa Efecte Mosquit.
La cooperativa treballa a Girona en projectes vinculats a l’art, l’educació i la transformació social. A través de La Mosquitera, acompanya creadors i creadores emergents i promou espais de creació col·laborativa connectats amb necessitats socials i educatives del territori.
Més de tres dècades d’acompanyament
La Fundació TRESC va néixer el 1994 com una associació de professionals orientada a afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat a l’empresa ordinària. L’entitat treballa actualment en quatre àmbits principals: el laboral, la formació, el suport social i la vida independent.
Entre els seus serveis hi ha l’acompanyament en processos d’autonomia personal, la participació comunitària, l’orientació laboral i la formació per millorar les competències de les persones amb discapacitat i trastorns de salut mental.
