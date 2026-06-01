Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
L’Ajuntament reallotja cinc veïns del primer pis i requereix a la propietat que garanteixi la seguretat de l’edifici abans que puguin tornar a casa
Nova informació sobre l’esfondrament d’una terrassa a Girona que diumenge va deixar dues dones ferides i va obligar a desallotjar veïns d’un bloc. Les dues afectades eren dins d’una piscina en el moment en què es va produir el succés en un pis del carrer Campcardós.
La piscina va acabar al pis de sota després d’una caiguda de més de tres metres i va deixar un forat d’uns dos per dos metres a la terrassa . Les dues dones van resultar ferides, una en estat greu -va patir algunes fractures- i l'altra de poca gravetat i el SEM les va evacuar a l'hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts hospitalàries, una de les dones continua en observació i es troba en procés de poder rebre l’alta si l’evolució continua sent favorable. L’altra ja va rebre l’alta el mateix dia dels fets.
Tot i aquesta nova dada, les causes de l’esfondrament encara no estan determinades. Fonts municipals precisen que l'Ajuntament no manté cap investigació oberta sobre l’origen dels fets, ni des de la Policia Municipal ni des d’Urbanisme.
En aquest sentit, la determinació de l’origen dels danys i de les possibles responsabilitats queda fora de l’àmbit municipal i s’haurà de resoldre en l’àmbit tècnic, privat i, si escau, assegurador. La presència de la piscina és un dels elements que es podrien valorar, però també l’estat de l’estructura. Ara per ara, però, no s’ha acreditat què va provocar la caiguda.
En termes generals, els serveis d’emergències han alertat en altres ocasions del risc que pot comportar col·locar piscines en terrasses o balcons pel pes de l’aigua, sobretot si l’estructura no està preparada per assumir aquesta càrrega. En aquest cas, però, de moment no s’ha confirmat que aquest fos l’origen de l’esfondrament.
Arran dels fets, la Policia Municipal i l’arquitecte municipal es van personar al lloc per comprovar la situació de l’immoble i adoptar mesures de seguretat. Des dels serveis municipals també van vetllar pel reallotjament de la família desallotjada del primer pis, formada per cinc persones, tres de les quals menors d'edat.
Requeriment a la propietat
La revisió va permetre detectar danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc. Els Bombers també han informat que les biguetes estan deteriorades i que l’estructura presenta afectacions importants, fins al punt que amenaça de col·lapse.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Girona informa que s'ha fet un requeriment a la propietat perquè valori els danys i prengui, o acrediti, les mesures necessàries per garantir les condicions de seguretat de l’edifici. Aquest pas és imprescindible perquè les persones desallotjades puguin tornar a casa seva quan s’acrediti que no hi ha risc.
