Els Bombers treballen en un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori
Deu dotacions treballen per apagar les flames
Els Bombers treballen en un incendi forestal que s'ha originat entre Girona i Sant Gregori. El cos han rebut l'avís de les flames quan passaven tres minuts de les quatre de la tarda. Segons apunten els Bombers, el foc es troba a tocar del barri de Taialà i hi ha deu dotacions que hi treballen. Una d'elles és un helicòpter bombarder que permet atacar les flames de forma aèria. De tota manera, segons apunten fonts del cos, les flames són de baixa intensitat i, a quarts de sis de la tarda, el foc està controlat.
